Turnier in Shanghai: Hat der chinesische Star Schwächen bei Umar Nurmagomedov gefunden?

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Turnier in Shanghai: Hat der chinesische Star Schwächen bei Umar Nurmagomedov gefunden?

Einer der gefährlichsten Kämpfer im UFC-Bantamgewicht, der Chinese Song Yadong, hat seine Pläne und die Vorbereitung auf den mit Spannung erwarteten Kampf gegen den ungeschlagenen russischen Star Umar Nurmagomedov enthüllt.

Dieser Hauptkampf am 29. August der in Shanghai, China, stattfindet, UFC Fight Night 286 wird im Rahmen des Turniers ausgetragen.

Die größte Chance auf den Meisterschaftsgürtel

Der chinesische Kämpfer ist fest davon überzeugt, dass ihm ein Sieg über Umar direkt einen Titelkampf einbringen wird:

  • Stärke und Motivation des Gegners: «Jeder weiß, dass Umar einer der stärksten Kämpfer der Division ist. Wenn ich ihn besiege, wird mir die UFC-Führung definitiv einen Titelkampf geben. Ich bin absolut von mir überzeugt und habe keinen Zweifel daran, dass ich diesen Kampf gewinnen werde», sagte Yadong.

  • Die beste Phase seiner Karriere: «Jetzt ist die beste Zeit für mich. Im Laufe meiner Karriere bin ich gegen viele Top-Kämpfer in das Octagon gestiegen und habe viel Erfahrung gesammelt. Ich bin auf das Duell mit Umar bestens vorbereitet.»

Ringen in Georgien und Basis inKalifornien: Geheimnisse der Vorbereitung

Song Yadong betonte, dass er sich intensiv auf die Hauptwaffen des Dagestani-Kämpfers vorbereitet hat – Ringen und Bodenkampf:

  • Trainingslager in Georgien: «Mein Trainingslager verlief großartig. Zuerst habe ich fast zwei Wochen in Georgien spezielles Freistil-Ringen trainiert;

  • Team Alpha Male Schule: Danach habe ich das Training im berühmten Team Alpha Male Gym in den USA fortgesetzt. Ich bin in körperlicher und taktischer Topform», bemerkte der chinesische Athlet.

Der Kampf in Shanghai wird für beide Kämpfer der entscheidende Weg zum Meisterschaftsgürtel der Division sein.

UFCMMASong YadongUmar NurmagomedovShanghai
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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