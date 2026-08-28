Historischer Triumph in der UCL: Ilham Aliyev gewährt Sabah FC eine Prämie von 2,9 Millionen Dollar

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Historischer Triumph in der UCL: Ilham Aliyev gewährt Sabah FC eine Prämie von 2,9 Millionen Dollar

Ein monumentales historisches Ereignis hat sich im aserbaidschanischen Fußball ereignet. Der Verein Sabah FC hat sich zum ersten Mal in seiner Geschichte für die Hauptphase (Ligaphase) der UEFA Champions League, dem prestigeträchtigsten europäischen Klubturnier, qualifiziert. Dieser enorme Erfolg wurde auf Ebene des Staatsoberhauptes gewürdigt.

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, unterzeichnete ein spezielles Dekret zur finanziellen Unterstützung und Förderung des Fußballklubs Sabah.

Präsidentielle Auszeichnung in Höhe von 5 Millionen Manat

Gemäß dem unterzeichneten offiziellen Dokument:

  • Finanzierungsquelle: Die Mittel wurden aus dem Reservefonds des Präsidenten der Republik Aserbaidschan bereitgestellt, der im Staatshaushalt der Republik Aserbaidschan für 2026 vorgesehen ist;

  • Finanzierungssumme: Insgesamt wurden dem Verein 5 Millionen Manat zugewiesen;

  • Währungsäquivalent: Dieser Betrag entspricht zum aktuellen Wechselkurs etwa 2,9 Millionen US-Dollar; Zweck:

  • Die Mittel dienen der Unterstützung der erfolgreichen Teilnahme des Vereins auf internationaler Ebene, der Stärkung der materiell-technischen Basis und der gründlichen Vorbereitung auf die Duelle gegen Europas Top-Teams. Mablag‘ klubning xalqaro maydondagi muvaffaqiyatli ishtiroki, moddiy-texnik bazasini mustahkamlash va Yevropaning top jamoalariga qarshi bahslarga puxta tayyorgarlik ko‘rishi uchun xizmat qiladi.

Sabahs erster Schritt auf der europäischen Bühne

Zum ersten Mal in seiner Geschichte nimmt der Verein an der reformierten Ligaphase der UEFA Champions League teil:

  • Historisches Debüt: Sabah ist einer der wenigen Vereine in der Geschichte des aserbaidschanischen Fußballs, der in der Hauptrunde der UCL spielt;

  • Gegner stehen fest: Nach der offiziellen Auslosung gestern kennt das Team nun alle seine Gegner in der Ligaphase und bereitet sich darauf vor, sich mit den Giganten des Kontinents zu messen.

Sabah FCUEFA Champions LeagueIlham AliyevAserbaidschan FußballFußballfinanzen
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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