Während des Sommertransferfensters, Manchester CityRodri, einer der besten defensiven Mittelfeldspieler der Welt, wechselte für 76,5 Millionen Euro zum FC Barcelona und absolvierte seinen ersten Einsatz im Trikot der Katalanen. Der spanische Star, der in der zweiten Halbzeit des La-Liga-Spiels gegen Athletic Bilbao (2:0) eingewechselt wurde, teilte nach dem Spiel seine Eindrücke mit DAZN.

Spanische Experten und Fans betonen, dass Rodris Integration in das Mittelfeld von Barcelona für mehr Balance und eine qualitative Verbesserung des Spiels sorgen wird.

„Ich bin glücklich über mein Debüt, jetzt ist es Zeit, an die Arbeit zu gehen“

Rodri äußerte sich zu seinen ersten Minuten im neuen Team und dem Anpassungsprozess:

Erste Eindrücke: „Ich bin sehr glücklich über mein Debüt und extrem zufrieden mit dem Sieg der Mannschaft. Das Wichtigste ist jetzt, schnell in den Spielrhythmus zu kommen und mich vollständig an dieses großartige Team anzupassen. Die ersten Minuten auf dem Platz haben bei mir einen sehr warmen und angenehmen Eindruck hinterlassen“, sagte der Mittelfeldspieler;

Sommerpause und Fitness: „Dieser Sommer war länger als üblich. Mein Ziel ist es nun, so schnell wie möglich zu meiner früheren Topform zurückzukehren. Heute lief alles nach meinen Wünschen, und ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Jetzt ist die Zeit für harte Arbeit gekommen.“

Über Lamine Yamal: „Er hat Talent, die Tore werden von selbst kommen“

Rodri, der auch in der spanischen Nationalmannschaft an der Seite von Yamal spielt, bewertete die aktuelle Form des jungen Talents: