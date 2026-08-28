Freundschaftsspiel: Wie endete die Partie Spanien gegen Usbekistan?

·6·Sport
Freundschaftsspiel: Wie endete die Partie Spanien gegen Usbekistan?

Die U-17-Nationalmannschaft von Usbekistan hat sich auf internationaler Bühne einem weiteren Härtetest unterzogen. Unsere jungen Talente traten in einem internationalen Freundschaftsspiel gegen die U-17-Auswahl Spaniens an, die sich aus Spielern der stärksten Fußballakademien Europas zusammensetzt.

In einer von intensivem und kompromisslosem Kampf geprägten Begegnung sicherten sich die spanischen Spieler einen 3:0-Sieg.

Spieldetails: Intensität in der zweiten Halbzeit

In der ersten Halbzeit verteidigten unsere Junioren diszipliniert und konnten die gefährlichen Angriffe des Gegners abwehren. Doch in der zweiten Halbzeit zahlte sich der Druck des europäischen Giganten aus:

  • 65. Minute: Ein von Guillermo Ortega verwandelter Foulelfmeter eröffnete den Torreigen (1:0);

  • 90.+1 Minute: In der Nachspielzeit erhöhte Robert Tomas den Vorsprung (2:0);

  • 90.+4 Minute: Kurz vor dem Schlusspfiff setzte Michel Zuk den Schlusspunkt (3:0).

Die vollständigen Aufstellungen:

Spanien U-17:

Darlington Chichoro, Serhi Mayol, Oscar Parejo, Juan Manuel Borrero, Raul Martinez, Serino Modou, Marco David, Santiago Del Pino, Adrian Vivo, Luis Navarro, Guillermo Ortega.

Usbekistan U-17:

Shomurodov, Abdisoliyev, Olimov, Mamatov, Ravshanov, Toxirov, Anvarov, Orifxonov, Abdunabiyev, Abduraimov, Rahimov.

Bereit für die Einwechslung:

Sirojiddinov, Zoidjonov, Toirov, Uktamov, Eshpolatov, Khayrullayev, Sindarov, Murodov, Uktamboyev, Tolibjonov, Abdullayev, Ma’rupov, Erkinov.

Dieses internationale Spiel dient dem Trainerstab der usbekischen U-17-Nationalmannschaft als wichtige Lektion, um die physische und taktische Verfassung der Spieler gegen starke Gegner zu prüfen.

FußballU-17SpanienUsbekistanFreundschaftsspiel
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Von City zu Barça: Wie verlief Rodris Debüt bei den Katalanen?Von City zu Barça: Wie verlief Rodris Debüt bei den Katalanen?Heute, 18:49Ist Raphinha die neue „Neun“? Flick enthüllt alle Geheimnisse nach dem Sieg!Ist Raphinha die neue „Neun“? Flick enthüllt alle Geheimnisse nach dem Sieg!Heute, 18:45Offiziell: Kily González wird neuer Cheftrainer von Inter MiamiOffiziell: Kily González wird neuer Cheftrainer von Inter MiamiHeute, 18:41Wer trifft in der neuen Europa-League-Phase aufeinander?Wer trifft in der neuen Europa-League-Phase aufeinander?Heute, 18:36Yaya Touré führt Slovan in die Champions LeagueYaya Touré führt Slovan in die Champions LeagueHeute, 15:13Sperre für Spieler der argentinischen Nationalmannschaft verkürztSperre für Spieler der argentinischen Nationalmannschaft verkürztHeute, 14:58
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Meisterklasse von Husanov: 97% Genauigkeit und 97 Ballkontakte (Video)
Meisterklasse von Husanov: 97% Genauigkeit und 97 Ballkontakte (Video)