Die U-17-Nationalmannschaft von Usbekistan hat sich auf internationaler Bühne einem weiteren Härtetest unterzogen. Unsere jungen Talente traten in einem internationalen Freundschaftsspiel gegen die U-17-Auswahl Spaniens an, die sich aus Spielern der stärksten Fußballakademien Europas zusammensetzt.

In einer von intensivem und kompromisslosem Kampf geprägten Begegnung sicherten sich die spanischen Spieler einen 3:0-Sieg.

Spieldetails: Intensität in der zweiten Halbzeit

In der ersten Halbzeit verteidigten unsere Junioren diszipliniert und konnten die gefährlichen Angriffe des Gegners abwehren. Doch in der zweiten Halbzeit zahlte sich der Druck des europäischen Giganten aus:

65. Minute: Ein von Guillermo Ortega verwandelter Foulelfmeter eröffnete den Torreigen (1:0);

90.+1 Minute: In der Nachspielzeit erhöhte Robert Tomas den Vorsprung (2:0);

90.+4 Minute: Kurz vor dem Schlusspfiff setzte Michel Zuk den Schlusspunkt (3:0).

Die vollständigen Aufstellungen:

Spanien U-17:

Darlington Chichoro, Serhi Mayol, Oscar Parejo, Juan Manuel Borrero, Raul Martinez, Serino Modou, Marco David, Santiago Del Pino, Adrian Vivo, Luis Navarro, Guillermo Ortega.

Usbekistan U-17:

Shomurodov, Abdisoliyev, Olimov, Mamatov, Ravshanov, Toxirov, Anvarov, Orifxonov, Abdunabiyev, Abduraimov, Rahimov.

Bereit für die Einwechslung:

Sirojiddinov, Zoidjonov, Toirov, Uktamov, Eshpolatov, Khayrullayev, Sindarov, Murodov, Uktamboyev, Tolibjonov, Abdullayev, Ma’rupov, Erkinov.

Dieses internationale Spiel dient dem Trainerstab der usbekischen U-17-Nationalmannschaft als wichtige Lektion, um die physische und taktische Verfassung der Spieler gegen starke Gegner zu prüfen.