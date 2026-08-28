KI erstmals bei Gehirntumor-Operation eingesetzt

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KI erstmals bei Gehirntumor-Operation eingesetzt

In Großbritannien nutzten Ärzte während einer Gehirntumor-Operation künstliche Intelligenz in Echtzeit. Dies war der erste Einsatz dieser Technologie bei einer neurochirurgischen Operation an einem lebenden Patienten.

Beim 48-jährigen Rhys Hibbert wurde ein 11 Millimeter großer, gutartiger Tumor an der Hypophyse diagnostiziert. Da er sich in der Nähe der Sehnerven und wichtiger Blutgefäße im Gehirn befand, gefährdete er das Sehvermögen.

Während der Operation analysierte die KI das Live-Bild der Endoskopkamera und half den Chirurgen dabei, wichtige Nerven, Blutgefäße und Gefahrenbereiche zu identifizieren. Der Chirurg traf dabei alle Entscheidungen selbst.

Das System wurde anhand von Videos hunderter früherer Hypophysenoperationen trainiert. Nach dem Eingriff wurde berichtet, dass sich Hibberts Sehvermögen deutlich verbessert hat.

Künstliche IntelligenzNeurochirurgieMedizintechnikGehirntumorGroßbritannien
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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