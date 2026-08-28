Anzahl der Milliardäre weltweit sprunghaft gestiegen

·8·Welt
Anzahl der Milliardäre weltweit sprunghaft gestiegen

Die Zahl der Milliardäre weltweit erreichte 2025 mit 3.795 Personen einen Rekordwert, was einem Anstieg von 8,2 Prozent innerhalb eines Jahres entspricht. Dies geht aus dem aktuellen „Billionaire Census“-Bericht des Unternehmens Altrata hervor.

Das Gesamtvermögen der Milliardäre wuchs ebenfalls um 12,8 Prozent auf ein Rekordniveau von 15,1 Billionen US-Dollar. In den letzten zehn Jahren ist ihre Zahl um fast 60 Prozent gestiegen.

Dem Bericht zufolge spielten Investitionen in künstliche Intelligenz eine entscheidende Rolle beim Vermögenszuwachs. Insbesondere die Marktkapitalisierung der 150 Unternehmen, die am stärksten zum Vermögen der Milliardäre beitragen, wuchs 2024–2025 um 23 Prozent schneller als bei Unternehmen ohne KI-Investitionen.

Die USA führen die Liste mit 1.265 Milliardären an. In China gibt es 363, in Deutschland 221 und in Indien 191 Milliardäre.

Regional betrachtet führt Nordamerika mit 1.337 Milliardären. In Europa leben 1.081 und in Asien 881 Milliardäre.

Zudem wird erwartet, dass in den nächsten zehn Jahren ein Vermögen von 6,6 Billionen US-Dollar von Milliardären vererbt wird. Davon könnten fast 5.000 Erben — Ehepartner und erwachsene Kinder von Milliardären — profitieren.

MilliardäreVermögenWirtschaftKünstliche IntelligenzAltrata
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

3000 Jahre altes Gold in vier Minuten gestohlen3000 Jahre altes Gold in vier Minuten gestohlenHeute, 18:11Ein Wunder der Natur: Wo lebt der einzige Vogel der Welt mit einem Horn auf dem Kopf?Ein Wunder der Natur: Wo lebt der einzige Vogel der Welt mit einem Horn auf dem Kopf?Heute, 17:11Mord im Livestream: Warum wurde Cesar Gastelum getötet? Täter gefasstMord im Livestream: Warum wurde Cesar Gastelum getötet? Täter gefasstHeute, 16:43Ende der Bank of America: Warum zahlen Weltbanken Millionen im Fall Epstein?Ende der Bank of America: Warum zahlen Weltbanken Millionen im Fall Epstein?Heute, 16:30Mann am Rande des Todes ändert seine Gewohnheiten und rettet sein LebenMann am Rande des Todes ändert seine Gewohnheiten und rettet sein LebenHeute, 14:5851-jährige Frau stirbt nach sechs plastischen Operationen51-jährige Frau stirbt nach sechs plastischen OperationenHeute, 13:20
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Ronaldos „Hochzeit“ erschütterte Madeira: Fans lagen falsch
Ronaldos „Hochzeit“ erschütterte Madeira: Fans lagen falsch
Die seit 20 Jahren erwartete totale Sonnenfinsternis ist im August zu sehen
Die seit 20 Jahren erwartete totale Sonnenfinsternis ist im August zu sehen
Huhn auf Laufsteg bei Schönheitswettbewerb in Malaysia zieht Blicke auf sich
Huhn auf Laufsteg bei Schönheitswettbewerb in Malaysia zieht Blicke auf sich