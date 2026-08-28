Anzahl der Milliardäre weltweit sprunghaft gestiegen

Die Zahl der Milliardäre weltweit erreichte 2025 mit 3.795 Personen einen Rekordwert, was einem Anstieg von 8,2 Prozent innerhalb eines Jahres entspricht. Dies geht aus dem aktuellen „Billionaire Census“-Bericht des Unternehmens Altrata hervor.

Das Gesamtvermögen der Milliardäre wuchs ebenfalls um 12,8 Prozent auf ein Rekordniveau von 15,1 Billionen US-Dollar. In den letzten zehn Jahren ist ihre Zahl um fast 60 Prozent gestiegen.

Dem Bericht zufolge spielten Investitionen in künstliche Intelligenz eine entscheidende Rolle beim Vermögenszuwachs. Insbesondere die Marktkapitalisierung der 150 Unternehmen, die am stärksten zum Vermögen der Milliardäre beitragen, wuchs 2024–2025 um 23 Prozent schneller als bei Unternehmen ohne KI-Investitionen.

Die USA führen die Liste mit 1.265 Milliardären an. In China gibt es 363, in Deutschland 221 und in Indien 191 Milliardäre.

Regional betrachtet führt Nordamerika mit 1.337 Milliardären. In Europa leben 1.081 und in Asien 881 Milliardäre.

Zudem wird erwartet, dass in den nächsten zehn Jahren ein Vermögen von 6,6 Billionen US-Dollar von Milliardären vererbt wird. Davon könnten fast 5.000 Erben — Ehepartner und erwachsene Kinder von Milliardären — profitieren.