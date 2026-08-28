Apple TV erhöht erneut die Abonnementpreise

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Apple TV erhöht erneut die Abonnementpreise

Zum vierten Mal in den letzten vier Jahren hat der Streaming-Dienst Apple TV beschlossen, seine Abonnementpreise zu erhöhen. Die monatliche Nutzung der Plattform stieg von 12,99 $ auf 14,99 $, während die Kosten für das Jahresabonnement von 99 $ auf 119 $ angehoben wurden. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Laut Informationen von ixbt.com betrifft die Preiserhöhung nicht nur einzelne Dienste, sondern auch die Gesamtpakete des Unternehmens. Insbesondere wurde der monatliche Preis für das Apple One-Paket, das iCloud+, TV, Music und Arcade umfasst, von 19,95 $ auf 21,95 $ erhöht.

Allgemeiner Trend auf dem Streaming-Markt

Marktanalysten betonen, dass Apple damit nicht allein ist. In den letzten Monaten haben auch andere große Akteure ihre Preise erhöht. So hat Netflix im März seine Tarife angehoben, und auch der Dienst Peacock kündigte Anfang des Monats einen ähnlichen Schritt an.

Experten erklären diese wirtschaftlichen Maßnahmen mit der allgemeinen Inflation und den Veränderungen auf dem Technologiemarkt. In Zeiten intensiven Wettbewerbs sind Unternehmen gezwungen, ihre Preise zu überdenken, um ihre Einnahmen zu sichern und die Servicequalität zu verbessern.

Druck auf den Technologiemarkt

Nicht nur im Streaming-Bereich, auch bei der Hardware steigen die Preise für Technologieunternehmen. Dies ist auf die enorme Nachfrage nach Hardware-Komponenten für den Aufbau von AI-Rechenzentren zurückzuführen.

Derzeit ist ein Mangel an RAM und anderen wichtigen Komponenten spürbar. Dies führt zu steigenden Kosten in der gesamten Industrie und letztlich zu höheren Preisen für die Verbraucher.

Dennoch wird erwartet, dass die Unzufriedenheit der Verbraucher mit der Preispolitik von Apple nicht lange anhalten wird. Das Unternehmen plant für September eine Präsentation seiner neuen Geräte, die zweifellos die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird.

Auf der geplanten Veranstaltung wird Apple voraussichtlich seine neueste iPhone-Reihe vorstellen, einschließlich seines ersten faltbaren Smartphones. Es wird angenommen, dass die Ankündigung neuer Flaggschiff-Produkte den Unmut der Nutzer über die gestiegenen Preise vorübergehend in den Hintergrund drängen wird.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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