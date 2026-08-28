Offiziell: Kily González wird neuer Cheftrainer von Inter Miami

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Offiziell: Kily González wird neuer Cheftrainer von Inter Miami

Lionel Messi in den USA spielenden Inter MiamiKlub wurde eine wichtige Entscheidung bezüglich des Trainerpostens getroffen. Der Superklub aus Florida gab offiziell bekannt, dass eine vollständige Einigung mit dem renommierten argentinischen Spezialisten Kily González als neuem Cheftrainer erzielt wurde.

Derzeit wartet der 52-jährige Spezialist auf sein Visum, das ihm die legale Arbeit in den USA ermöglicht. Bis zum Abschluss der offiziellen Dokumentationsprozesse wird der aktuelle Trainer des Klubs, Guillermo Hoyos, die Aufgabe interimistisch übernehmen.

Wer ist Kily González und wo hat er gearbeitet?

Als ehemaliger Flügelspieler der argentinischen Nationalmannschaft mit großer internationaler Erfahrung hat Kily González in seiner Trainerkarriere folgende Vereine geleitet:

  • Rosario Central und Unión Santa Fe: Er begann seine Trainerlaufbahn bei diesen bekannten argentinischen Mannschaften;

  • Platense: Seine letzte Station war der argentinische Klub Platense, den er im vergangenen Jahr verließ;

  • Die argentinische Schule und der Messi-Faktor: Dass der Spezialist aus demselben Land wie Lionel Messi stammt, dürfte ein wichtiger Faktor sein, um das Klima innerhalb der Mannschaft zu verbessern und das gegenseitige Verständnis zu fördern.

Die aktuelle Situation von Inter Miami in der MLS

Das Team aus Florida kämpft in dieser Saison weiterhin um die Spitzenplätze in der Eastern Conference der MLS:

  • 2. Platz: Inter Miami nach 21 absolvierten Spielen belegt souverän den 2. Platz in der Tabelle;

  • Die Aufgabe, den Spitzenreiter einzuholen: Das Team liegt 10 Punkte hinter dem Konferenz-Spitzenreiter Nashville SC.

Der neue Cheftrainer Kily González hat die Aufgabe, diesen Rückstand zu verkürzen und Inter Miami zur Meisterschaft zu führen.

Inter MiamiLionel MessiKily GonzálezMLSFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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