Khamzat Chimaev kehrt ins Oktagon zurück — er fordert 4 Stars heraus

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Khamzat Chimaev kehrt ins Oktagon zurück — er fordert 4 Stars heraus

Der bekannte Kämpfer Khamzat Chimaev, ehemaliger UFC-Champion im Mittelgewicht, hat offiziell bekannt gegeben, dass er nach einer lang ersehnten Pause bereit für eine Rückkehr ins Oktagon ist. Auf seinen offiziellen Social-Media-Kanälen richtete er eine direkte Herausforderung an die vier stärksten Kämpfer der Division.

Chimaev erklärte, er sei bereit, jederzeit in den Kampf zu ziehen, um sich den Meisterschaftsgürtel zurückzuholen und seine Position in der Division wiederherzustellen.

„Sagt mir, wann ihr bereit seid“: Chimaevs offene Herausforderung

Khamzat Chimaev wandte sich an die Top-Vertreter der Division und hinterließ folgende Worte:

  • Liste der Gegner: „Ich bin bereit. Sagt mir Bescheid, wann ihr bereit seid: Sean Strickland, Dricus du Plessis, Nassourdine Imavov, Caio Borralho!“

  • Der Kampf um den Gürtel: Diese Liste umfasst ehemalige und aktuelle Spitzenreiter sowie die gefährlichsten Anwärter des Mittelgewichts.

Niederlage gegen Strickland und Massenschlägerei

Chimaevs Aktivitäten in den letzten Monaten waren von dramatischen Ereignissen geprägt:

  • Verlust des Gürtels: Beim UFC 328 Turnier im Mai dieses Jahres lieferte sich Chimaev einen harten 5-Runden-Kampf gegen den Amerikaner Sean Strickland, verlor jedoch durch eine Split Decision und musste seinen Meisterschaftsgürtel abgeben;

  • Pause außerhalb des Oktagons: Seit dieser Niederlage hat er keinen offiziellen Kampf mehr innerhalb der UFC bestritten;

  • Konflikt mit Dillon Danis: Im Juni trat Chimaev beim RAF-Grappling-Turnier gegen den Amerikaner Dillon Danis an, wobei es am Ende des Kampfes zu einer massiven Schlägerei zwischen den beiden Teams kam.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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