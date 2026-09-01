Khamzat Chimaev kehrt ins Oktagon zurück — er fordert 4 Stars heraus

Der bekannte Kämpfer Khamzat Chimaev, ehemaliger UFC-Champion im Mittelgewicht, hat offiziell bekannt gegeben, dass er nach einer lang ersehnten Pause bereit für eine Rückkehr ins Oktagon ist. Auf seinen offiziellen Social-Media-Kanälen richtete er eine direkte Herausforderung an die vier stärksten Kämpfer der Division.

Chimaev erklärte, er sei bereit, jederzeit in den Kampf zu ziehen, um sich den Meisterschaftsgürtel zurückzuholen und seine Position in der Division wiederherzustellen.

„Sagt mir, wann ihr bereit seid“: Chimaevs offene Herausforderung

Khamzat Chimaev wandte sich an die Top-Vertreter der Division und hinterließ folgende Worte:

Liste der Gegner: „Ich bin bereit. Sagt mir Bescheid, wann ihr bereit seid: Sean Strickland, Dricus du Plessis, Nassourdine Imavov, Caio Borralho!“

Der Kampf um den Gürtel: Diese Liste umfasst ehemalige und aktuelle Spitzenreiter sowie die gefährlichsten Anwärter des Mittelgewichts.

Niederlage gegen Strickland und Massenschlägerei

Chimaevs Aktivitäten in den letzten Monaten waren von dramatischen Ereignissen geprägt: