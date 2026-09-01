Pezeshkian gab kirgisischen Jugendlichen jeweils 100 Euro: Der Grund ist bekannt (Video)

Die einfache Begrüßungszeremonie für den iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian durch kirgisische Jugendliche am internationalen Flughafen Manas entwickelte sich unerwartet zu einem unvergesslichen Ereignis.

Als Reaktion auf ihr Geschenk überreichte der Präsident den Jugendlichen Umschläge. Was sich darin befand, wurde später bekannt.

Was geschah am Flughafen?

Am 31. August traf der iranische Präsident Masoud Pezeshkian zu einem Arbeitsbesuch in Kirgisistan ein. Er wurde am internationalen Flughafen Manas vom Vorsitzenden des Ministerkabinetts Kirgisistans und Leiter der Präsidialverwaltung, Edil Baisalow, empfangen.

Auch kirgisische Jugendliche nahmen an der Begrüßungszeremonie für den Präsidenten am Flughafen teil.

Sie überreichten dem iranischen Staatschef ein Stofftier in Form eines Schneeleoparden, dem offiziellen Maskottchen der 6. World Nomad Games.

Wie reagierte der Präsident auf das Geschenk?

Pezeshkian gab den Jugendlichen Umschläge. Zunächst wurde nicht öffentlich gemacht, was sich darin befand.

Später wurde jedoch bekannt, dass jeder Umschlag 100 Euro enthielt. Dies berichteten kirgisische Medien.

Die Jugendlichen schenkten dem iranischen Präsidenten ein Maskottchen, das zu einem nationalen Symbol geworden ist, und Pezeshkian revanchierte sich mit einem persönlichen Geschenk.

Welches Geschenk wurde dem Präsidenten überreicht?

Am Flughafen werden den Leitern ausländischer Delegationen das Maskottchen der 6. World Nomad Games — ein Schneeleoparden-Stofftier namens Batay — überreicht.

Nach Angaben der kirgisischen Regierung ist der Schneeleopard eines der nationalen Symbole des Landes und das offizielle Maskottchen der 6. World Nomad Games.

Der Name des Maskottchens setzt sich aus Teilen zusammen, die 'ba' für Bars (Leopard) und 'tay' für Unterstützung bedeuten. Es steht für Kraft, Freiheit, innere Stabilität und die Verbundenheit mit nationalen Wurzeln.

Warum kam Pezeshkian nach Kirgisistan?

Der Besuch des iranischen Präsidenten beschränkt sich nicht nur auf die World Nomad Games.

Masoud Pezeshkian ist in Bischkek, um:

An der Sitzung des Rates der Staatschefs der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit teilzunehmen;

Am hochrangigen Treffen im 'SCO Plus'-Format teilzunehmen;

An der Eröffnungszeremonie der 6. World Nomad Games teilzunehmen.

ist geplant.

Was ist das Bemerkenswerte an diesem Ereignis?

Die kurze Interaktion am Flughafen wurde zu einer der meistdiskutierten Episoden des offiziellen Besuchs.

Auf der einen Seite stand das Batay-Stofftier mit dem nationalen Symbol Kirgisistans, auf der anderen Seite die Umschläge, die der iranische Präsident den Jugendlichen gab.

Dass sich nach dem Öffnen der Umschläge herausstellte, dass sie jeweils 100 Euro enthielten, weckte noch mehr Interesse an dem Vorfall.

So wird Pezeshkians Besuch in Kirgisistan nicht nur wegen der politischen Treffen, sondern auch wegen des herzlichen Geschenkaustauschs am Flughafen in Erinnerung bleiben.