2,4 Millionen Likes in einer Stunde: Messis Abschiedspost erschüttert das Internet!

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2,4 Millionen Likes in einer Stunde: Messis Abschiedspost erschüttert das Internet!

Der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft, der 39-jährige Lionel Messi, hat mit seiner offiziellen Erklärung zum Rücktritt aus der Nationalmannschaft für weltweites Aufsehen gesorgt. Nachdem der achtmalige Gewinner des Ballon d'Or seinen Abschiedspost auf Instagram veröffentlicht hatte, erhielt er in nur einer Stunde über 2,4 Millionen 'Likes' und stellte damit einen Rekord auf.

Wie sich herausstellte, hatte der legendäre Stürmer diesen Brief bereits nach dem Finale der Weltmeisterschaft 2026 — am 21. Juli verfasst, sich aber erst jetzt dazu entschlossen, ihn der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Absolute Rekorde im 'Albiceleste'-Trikot

Messi hat ein neues Kapitel in der Geschichte der argentinischen Nationalmannschaft geschrieben und unerreichbare Bestmarken gesetzt:

  • 207 Spiele und 125 Tore: Lionel ist der absolute Rekordhalter für die meisten Länderspiele und die meisten Tore in der Geschichte des Nationalteams;

  • 6 Weltmeisterschaften: Der legendäre Fußballer nahm im Laufe seiner Karriere an einer Rekordzahl von 6 Weltmeisterschaften (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026) teil;

  • Sammlung internationaler Trophäen:

    • Weltmeister: 2022 (Katar);

    • WM-Silbermedaillengewinner: 2014 und 2026;

    • Copa América-Sieger: 2021 und 2024;

    • Olympiasieger: 2008 (Peking).

Glanzvolle Karriere auf Vereinsebene

Der Weg des 39-jährigen Stars auf Vereinsebene geht ebenfalls weiter:

  • Höhepunkte mit 'Barcelona': Gewann mit dem katalanischen Klub viermal die UEFA Champions League sowie jeweils dreimal den UEFA-Superpokal und die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft;

  • PSG und 'Inter Miami'-Ära: Nach erfolgreichen Jahren beim französischen Klub PSG vertritt er seit 2023 Inter Miami in der nordamerikanischen MLS und wird seine Spiele auf Vereinsebene fortsetzen;

  • Ballon d'Or-Rekord: Er hält den Weltrekord als einziger Spieler in der Fußballgeschichte, der den Ballon d'Or achtmal gewonnen hat.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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