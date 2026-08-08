Husanovs Großvater gestorben: Verteidiger verlässt City-Trainingslager (Video)

Nationalspieler Usbekistans und Verteidiger von Manchester City Abdukodir Khusanov musste einen Trauerfall in seiner Familie verkraften. Berichten zufolge ist der Großvater des Fußballers, Husan Doda, gestorben.

Aus diesem Anlass verließ Husanov das Trainingslager von Manchester Cityin Südkorea vorzeitig und kehrte nach Taschkent zurück. Beim Testspiel gegen Atlético Madrid am 9. August wird er nicht zum Einsatz kommen.

Rückkehr aus Südkorea nach Taschkent

Berichten zufolge erfuhr Abdukodir Khusanov während des Trainingslagers in Südkorea vom Tod seines Großvaters.

Anschließend verließ der Fußballer das Teamquartier und reiste zur Teilnahme an der Trauerfeier nach Taschkent.

Eine Rückkehr Husanovs nach Seoul ist nicht geplant. Deshalb wird er das letzte Spiel von Manchester Citys Asientour verpassen.

Abdukodir und seiner Familie sprechen wir in dieser schweren Zeit unser tiefstes Mitgefühl aus.

Er verpasst das Spiel gegen Atlético

Manchester City bestreitet am 9. August in Seoul ein Testspiel gegen den spanischen Klub Atlético Madrid.

Nach offiziellen Angaben des englischen Klubs findet die Partie im Seoul World Cup Stadium statt und beginnt um 12:00 Uhr britischer Zeit. Es ist Citys drittes und letztes Spiel der Asientour 2026.

Zuvor war das Team in Hongkong gegen Inter angetreten und hatte anschließend in Südkorea gegen die K League All-Stars gespielt.

Husanov war auf dieser Tour für City im Einsatz, wird das Spiel gegen Atlético wegen des Trauerfalls in der Familie jedoch verpassen.

Nächstes Ziel: Manchester

Nach den vorliegenden Informationen wird Abdukodir Khusanov nach der Trauerfeier in Taschkent nicht nach Seoul zurückkehren.

Der Fußballer soll Anfang nächster Woche direkt nach Manchester fliegen und zum Training für den englischen Supercupzur Mannschaft stoßen.

Vor dem Saisonstart wartet auf Manchester City noch ein wichtiges Spiel. Am 16. August trifft das Team im englischen Supercup, dem Community Shield, auf Arsenal. Die Partie findet im Principality Stadium in Cardiff statt.

Damit wird Husanovs Ausfall gegen Atlético seine Vorbereitung auf die neue Saison nicht grundlegend verändern. Nach der Zeit mit seiner Familie soll der Fußballer nach England zurückkehren und das Mannschaftstraining fortsetzen.

Auch herzerwärmende Aufnahmen mit einem Fan verbreitet

Nach einem der letzten Spiele in Südkorea verbreiteten sich in den sozialen Netzwerken auch herzerwärmende Aufnahmen von Husanov.

Das Video zeigt, wie der usbekische Verteidiger die Bitte eines Fans nicht ablehnt und dessen Trikot auf der Tribüne signiert.

Kurz darauf erreichte den Fußballer jedoch eine völlig andere, schmerzhafte Nachricht, die ihn zur Rückkehr zu seiner Familie zwang.

Abdukodir Khusanov und seinen Angehörigen sprechen wir erneut unser tiefstes Mitgefühl aus. Möge der Verstorbene in Frieden ruhen.

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