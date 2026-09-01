„Sehr schmerzhaft“: Messis Abschiedsbrief, der die Welt zu Tränen rührte, wurde veröffentlicht

Die lebende Legende des Weltfußballs, der 39-jährige Lionel Messi hat nach dem Ende seiner glanzvollen 20-jährigen Karriere in der argentinischen Nationalmannschaft einen offenen Brief an seine Fans und Teamkollegen veröffentlicht.

Der Kapitän, der im Trikot der „Albiceleste“ alles gewonnen hat, erklärte in seiner Botschaft offen, wann er diese Entscheidung tatsächlich getroffen hat und welche tiefen persönlichen Gründe dahinterstecken.

„Ich habe nichts mehr zu geben“: Messis offener Brief

Lionel Messi schrieb in seinem Abschiedsbrief die folgenden bewegenden Worte:

Eine schwere Entscheidung und der richtige Zeitpunkt: „Nach der Zeit, die seit dem Finale vergangen ist, und langen Diskussionen beende ich meine Karriere in der Nationalmannschaft. Diese Entscheidung fiel mir sehr schwer, mein Herz schmerzt immer noch. Aber ich verstehe, dass dies genau der richtige Zeitpunkt ist.“

20 Jahre Treue und die Chance für die Jugend: „Ich habe immer alles gegeben – nicht nur in den Jahren, in denen wir alle Trophäen gewonnen haben, sondern auch davor. Ich habe nichts mehr zu geben. Die jungen, talentierten Spieler, die nachkommen, verdienen es, für die Nationalmannschaft zu spielen.“

Dankbarkeit an die Fans: „Danke für die Liebe, die ihr mir über diese 20 Jahre entgegengebracht habt. Ich werde das sehr vermissen. Jetzt werde ich einfach ein weiterer Fan auf der Tribüne sein – ich werde mich mit euch freuen und mit euch leiden. Ich gehe, aber ich bin glücklich, dass ich einige märchenhafte Momente mit euch teilen durfte. Gott sei Dank bin ich Argentinier. Vamos, Argentina!“

Eine schmerzhafte Anmerkung am Ende des Briefes und der Tod seines Vaters

Lionel Messi fügte am Ende seines Briefes eine sehr schwere persönliche Anmerkung hinzu: