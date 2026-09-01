Wann werden die Ballon d'Or 2026 Nominierten bekannt gegeben? Offizielles Datum und Details

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Wann werden die Ballon d'Or 2026 Nominierten bekannt gegeben? Offizielles Datum und Details

Die Liste der Nominierten für den Ballon d'Or 2026, auf die die internationale Fußballwelt gespannt wartet, wird offiziell am 8. September bekannt gegeben. France Football hat alle wichtigen Details zu dieser 70. Jubiläumszeremonie enthüllt.

Zum ersten Mal in der Geschichte findet die Preisverleihung außerhalb von Paris statt — in London. Der Gala-Abend zur Bekanntgabe der Gewinner ist für den 26. Oktober angesetzt.

Preiskategorien und Anzahl der Nominierten

Der Ballon d'Or 2026 zeichnet die besten Fußballtalente in Männer- und Frauenkategorien in 6 Hauptbereichen aus:

  • Ballon d'Or (Bester Spieler des Jahres):

    • Männer — 30 Spieler;

    • Frauen — 30 Spielerinnen.

  • Bestes junges Talent des Jahres (Kopa-Trophäe):

    • Männer — 10 Spieler;

    • Frauen — 5 Spielerinnen.

  • Bester Torhüter des Jahres (Jaschin-Trophäe):

    • Männer — 10 Torhüter;

    • Frauen — 5 Torhüterinnen.

  • Bester Trainer des Jahres:

    • Männermannschaften — 5 Trainer;

    • Frauenmannschaften — 5 Trainer/innen.

  • Bester Stürmer des Jahres (Gerd-Müller-Trophäe):

    • Männer — 10 Stürmer;

    • Frauen — 5 Stürmerinnen.

  • Klub des Jahres:

    • Männerklubs — 5 Teams;

    • Frauenklubs — 5 Teams.

Die wichtigsten Aspekte der historischen 70. Zeremonie

Die Preisverleihung 2026 wird voraussichtlich mit einigen Besonderheiten in die Fußballgeschichte eingehen:

  • Erste Präsentation in London: Zum ersten Mal in seiner Geschichte wird der Ballon d'Or Großbritannien in der Hauptstadt verliehen, was die globale Reichweite der Veranstaltung weiter ausbaut;

  • Ära der neuen Helden: Nach der Weltmeisterschaft 2026 und großen Vereinsturnieren werden neue Führungspersönlichkeiten im Weltfußball erwartet.

Ballon d'OrFußballLondonFrance FootballAuszeichnungen
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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