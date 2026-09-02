1 gegen 6 im Oktagon: Machmud Muradov stimmt sensationellem Kampf zu!

·2·Sport
1 gegen 6 im Oktagon: Machmud Muradov stimmt sensationellem Kampf zu!

Der berühmte usbekische Mixed-Martial-Arts-Meister Machmud Muradov hat einen Schritt gewagt, der Kampfsportfans weltweit in Erstaunen versetzen wird. Der ehemalige UFC-Kämpfer wird sich in einem Turnier in Prag, Tschechien, gleichzeitig sechs Gegnern stellen.

Dieser exotische und gefährliche Kampf, der am 31. Oktober stattfindet, wird als Hauptkampf des Turniers ausgetragen.

1 gegen 6: Was ist das Kampfformat und wer sind die Gegner?

Details zur ungewöhnlichen Konfrontation, die von den Organisatoren des G MMA 1 Samhain-Turniers bekannt gegeben wurden:

  • Gegner-Aufstellung: Muradov wird im Oktagon auf den bekannten tschechischen Kämpfer Diego Kotlar sowie fünf weitere Athleten treffen;

  • Gleichzeitige Konfrontation: Unser Landsmann soll sich den Angriffen aller 6 Gegner gleichzeitig stellen, nicht nacheinander;

  • Regeln: Der Kampf wird nach den offiziellen Regeln der Mixed Martial Arts (MMA) ausgetragen.

Die höchste Gage seiner Karriere

Machmud Muradov begründete seine Entscheidung, dieses risikoreiche Angebot anzunehmen, wie folgt:

  • Rekordeinnahmen: Der usbekische Kämpfer enthüllte, dass dieser 6-Mann-Kampf ihm die höchste finanzielle Entlohnung seiner Profikarriere einbringen wird;

  • Zentrale Sensation: Diese Show soll die volle Aufmerksamkeit der Fans und der internationalen Medien in Prag auf sich ziehen und wird voraussichtlich zu einem der umstrittensten Ereignisse im Oktober.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Romano gibt den neuen Verein von Manchester City-Star Claudio Echeverri bekannt!Romano gibt den neuen Verein von Manchester City-Star Claudio Echeverri bekannt!Heute, 11:43Claudio Echeverri wechselt von Manchester City zu BenficaClaudio Echeverri wechselt von Manchester City zu BenficaHeute, 11:15River Plate erzielt Millionen-Gewinn durch Enzo-Fernandez-TransferRiver Plate erzielt Millionen-Gewinn durch Enzo-Fernandez-TransferHeute, 11:15Lionel Messis Nachfolger steht fest: Wer bekommt die Nummer 10 in der argentinischen Nationalmannschaft?Lionel Messis Nachfolger steht fest: Wer bekommt die Nummer 10 in der argentinischen Nationalmannschaft?Heute, 10:58Unglaubliche Bilanz in Deutschland: 27 Tore in 4 Spielen!Unglaubliche Bilanz in Deutschland: 27 Tore in 4 Spielen!Heute, 10:46Großer Umbruch in Katalonien: Warum hat Casadó Barcelona verlassen?Großer Umbruch in Katalonien: Warum hat Casadó Barcelona verlassen?Heute, 09:18
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
Emre Belözoğlu gibt explosive Erklärung zur türkischen Liga-Quote und Shomurodov ab
Emre Belözoğlu gibt explosive Erklärung zur türkischen Liga-Quote und Shomurodov ab
Abschied von Nasaf? Ruziqul Berdiyev gibt nach der Niederlage gegen Navbahor eine überraschende Erklärung ab
Abschied von Nasaf? Ruziqul Berdiyev gibt nach der Niederlage gegen Navbahor eine überraschende Erklärung ab
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“