1 gegen 6 im Oktagon: Machmud Muradov stimmt sensationellem Kampf zu!
Der berühmte usbekische Mixed-Martial-Arts-Meister Machmud Muradov hat einen Schritt gewagt, der Kampfsportfans weltweit in Erstaunen versetzen wird. Der ehemalige UFC-Kämpfer wird sich in einem Turnier in Prag, Tschechien, gleichzeitig sechs Gegnern stellen.
Dieser exotische und gefährliche Kampf, der am 31. Oktober stattfindet, wird als Hauptkampf des Turniers ausgetragen.
1 gegen 6: Was ist das Kampfformat und wer sind die Gegner?
Details zur ungewöhnlichen Konfrontation, die von den Organisatoren des G MMA 1 Samhain-Turniers bekannt gegeben wurden:
Gegner-Aufstellung: Muradov wird im Oktagon auf den bekannten tschechischen Kämpfer Diego Kotlar sowie fünf weitere Athleten treffen;
Gleichzeitige Konfrontation: Unser Landsmann soll sich den Angriffen aller 6 Gegner gleichzeitig stellen, nicht nacheinander;
Regeln: Der Kampf wird nach den offiziellen Regeln der Mixed Martial Arts (MMA) ausgetragen.
Die höchste Gage seiner Karriere
Machmud Muradov begründete seine Entscheidung, dieses risikoreiche Angebot anzunehmen, wie folgt:
Rekordeinnahmen: Der usbekische Kämpfer enthüllte, dass dieser 6-Mann-Kampf ihm die höchste finanzielle Entlohnung seiner Profikarriere einbringen wird;
Zentrale Sensation: Diese Show soll die volle Aufmerksamkeit der Fans und der internationalen Medien in Prag auf sich ziehen und wird voraussichtlich zu einem der umstrittensten Ereignisse im Oktober.
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