1 gegen 6 im Oktagon: Machmud Muradov stimmt sensationellem Kampf zu!

Der berühmte usbekische Mixed-Martial-Arts-Meister Machmud Muradov hat einen Schritt gewagt, der Kampfsportfans weltweit in Erstaunen versetzen wird. Der ehemalige UFC-Kämpfer wird sich in einem Turnier in Prag, Tschechien, gleichzeitig sechs Gegnern stellen.

Dieser exotische und gefährliche Kampf, der am 31. Oktober stattfindet, wird als Hauptkampf des Turniers ausgetragen.

1 gegen 6: Was ist das Kampfformat und wer sind die Gegner?

Details zur ungewöhnlichen Konfrontation, die von den Organisatoren des G MMA 1 Samhain-Turniers bekannt gegeben wurden:

Gegner-Aufstellung: Muradov wird im Oktagon auf den bekannten tschechischen Kämpfer Diego Kotlar sowie fünf weitere Athleten treffen;

Gleichzeitige Konfrontation: Unser Landsmann soll sich den Angriffen aller 6 Gegner gleichzeitig stellen, nicht nacheinander;

Regeln: Der Kampf wird nach den offiziellen Regeln der Mixed Martial Arts (MMA) ausgetragen.

Die höchste Gage seiner Karriere

Machmud Muradov begründete seine Entscheidung, dieses risikoreiche Angebot anzunehmen, wie folgt: