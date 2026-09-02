Romano gibt den neuen Verein von Manchester City-Star Claudio Echeverri bekannt!

Der portugiesische Spitzenklub Benfica Lissabon hat auf dem Transfermarkt einen weiteren spektakulären Schritt vollzogen. Wie der renommierte Fußball-Insider Fabrizio Romano berichtet, haben die „Adler“ eine vollständige Einigung mit dem englischen Verein Manchester Cityüber den Transfer des offensiven Mittelfeldspielers Claudio Echeverri erzielt.

Das 20-jährige argentinische Talent wird noch heute in der portugiesischen Hauptstadt erwartet, um die Formalitäten zu erledigen und den Medizincheck zu absolvieren.

Details der Vereinbarung: Leihe, volle Gehaltsübernahme und Kaufoption

Die finanziellen und rechtlichen Bedingungen der Einigung zwischen den Parteien:

Leihstruktur und Gehalt: Echeverri wechselt auf Leihbasis zu Benfica, wobei ein wichtiger Aspekt ist, dass der Lissaboner Klub das volle Jahresgehalt des Spielers übernimmt;

Kaufoption: Der Vertrag enthält eine offizielle Klausel, die es Benfica ermöglicht, den Spieler später fest zu verpflichten (die genaue Ablösesumme wurde noch nicht bekannt gegeben);

Schnelles Handeln: Alle Details der Vereinbarung sind geklärt, die offizielle Bekanntgabe wird in den nächsten Stunden erwartet.

Der Weg des „neuen Messi“

Claudio Echeverris Werdegang im System der „Citizens“ und auf europäischem Boden: