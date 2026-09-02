UFC-Rangliste aktualisiert: Wo stehen Ramazon Temirov und sein kommender Gegner?

Laut der offiziellen Rangliste der UFC hält unser Landsmann Ramazon Temirov weiterhin den 7. Platz in der Division. Der Wettbewerb unter den Kämpfern in den Top 15 dieser Gewichtsklasse verschärft sich.

Aufgrund des bevorstehenden Kampfes unseres Landsmanns stehen die benachbarten Plätze in dieser Liste im Fokus der usbekischen Fans.

Gewichtsklassen-Spitzenreiter und Top-15-Tabelle

Die aktualisierte offizielle Rangliste zeigt folgenden Stand:

Rang Kämpfer Bilanz Veränderung C Joshua Van (Champion) 17-2 — 1 Alexandre Pantoja 30-6 — 2 Manel Kape 21-7 — 3 Brandon Royval 17-8 — 4 Tatsuro Taira 16-1 — 5 Asu Almabayev 24-3 — 6 Lone Kavanagh 9-0 — 7 Ramazon Temirov 18-3 — 8 Kyoji Horiguchi 33-5 — 9 Amir Albazi 17-2 — 10 Brandon Moreno 22-9-2 — 11 Su Mudaerji 20-7 +2 12 Mitch Raposo 9-2 — 13 Rei Tsuruya 12-1 Neu (NR) 14 Charles Johnson 17-7 — 15 Alessandro Costa 14-5 —

Vor dem Duell Temirov gegen Kavanagh

Wichtige Punkte in der Rangliste und die Spannung vor dem kommenden Kampf: