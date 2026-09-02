UFC-Rangliste aktualisiert: Wo stehen Ramazon Temirov und sein kommender Gegner?

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UFC-Rangliste aktualisiert: Wo stehen Ramazon Temirov und sein kommender Gegner?

Laut der offiziellen Rangliste der UFC hält unser Landsmann Ramazon Temirov weiterhin den 7. Platz in der Division. Der Wettbewerb unter den Kämpfern in den Top 15 dieser Gewichtsklasse verschärft sich.

Aufgrund des bevorstehenden Kampfes unseres Landsmanns stehen die benachbarten Plätze in dieser Liste im Fokus der usbekischen Fans.

Gewichtsklassen-Spitzenreiter und Top-15-Tabelle

Die aktualisierte offizielle Rangliste zeigt folgenden Stand:

Rang

Kämpfer

Bilanz

Veränderung

C

Joshua Van (Champion)

17-2

1

Alexandre Pantoja

30-6

2

Manel Kape

21-7

3

Brandon Royval

17-8

4

Tatsuro Taira

16-1

5

Asu Almabayev

24-3

6

Lone Kavanagh

9-0

7

Ramazon Temirov

18-3

8

Kyoji Horiguchi

33-5

9

Amir Albazi

17-2

10

Brandon Moreno

22-9-2

11

Su Mudaerji

20-7

+2

12

Mitch Raposo

9-2

13

Rei Tsuruya

12-1

Neu (NR)

14

Charles Johnson

17-7

15

Alessandro Costa

14-5

Vor dem Duell Temirov gegen Kavanagh

Wichtige Punkte in der Rangliste und die Spannung vor dem kommenden Kampf:

  • Ramazon Temirov auf Platz 7: Unser Landsmann verteidigt seine Position in den Top 10 entschlossen;

  • Gegner auf Platz 6: Temirovs kommender Gegner, der ungeschlagene englische Kämpfer Lone Kavanagh, liegt einen Platz vor Ramazon auf Rang 6. Das Duell zwischen diesen beiden Spitzenkämpfern ist für den 24. Oktober dieses Jahres geplant;

  • Aufstieg asiatischer Kämpfer: Der Chinese Su Mudaerji kletterte um zwei Plätze auf Rang 11, während das junge japanische Talent Rei Tsuruya erstmals in die Top 15 einzog und den 13. Platz belegt;

  • Vertreter aus Kasachstan in den Top 5: Asu Almabayev aus Kasachstan komplettiert die Top 5.

UFCRamazon TemirovMMARanglisteLone Kavanagh
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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