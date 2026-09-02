UFC-Rangliste aktualisiert: Wo stehen Ramazon Temirov und sein kommender Gegner?
Laut der offiziellen Rangliste der UFC hält unser Landsmann Ramazon Temirov weiterhin den 7. Platz in der Division. Der Wettbewerb unter den Kämpfern in den Top 15 dieser Gewichtsklasse verschärft sich.
Aufgrund des bevorstehenden Kampfes unseres Landsmanns stehen die benachbarten Plätze in dieser Liste im Fokus der usbekischen Fans.
Gewichtsklassen-Spitzenreiter und Top-15-Tabelle
Die aktualisierte offizielle Rangliste zeigt folgenden Stand:
Rang
Kämpfer
Bilanz
Veränderung
C
Joshua Van (Champion)
17-2
—
1
Alexandre Pantoja
30-6
—
2
Manel Kape
21-7
—
3
Brandon Royval
17-8
—
4
Tatsuro Taira
16-1
—
5
Asu Almabayev
24-3
—
6
Lone Kavanagh
9-0
—
7
Ramazon Temirov
18-3
—
8
Kyoji Horiguchi
33-5
—
9
Amir Albazi
17-2
—
10
Brandon Moreno
22-9-2
—
11
Su Mudaerji
20-7
+2
12
Mitch Raposo
9-2
—
13
Rei Tsuruya
12-1
Neu (NR)
14
Charles Johnson
17-7
—
15
Alessandro Costa
14-5
—
Vor dem Duell Temirov gegen Kavanagh
Wichtige Punkte in der Rangliste und die Spannung vor dem kommenden Kampf:
Ramazon Temirov auf Platz 7: Unser Landsmann verteidigt seine Position in den Top 10 entschlossen;
Gegner auf Platz 6: Temirovs kommender Gegner, der ungeschlagene englische Kämpfer Lone Kavanagh, liegt einen Platz vor Ramazon auf Rang 6. Das Duell zwischen diesen beiden Spitzenkämpfern ist für den 24. Oktober dieses Jahres geplant;
Aufstieg asiatischer Kämpfer: Der Chinese Su Mudaerji kletterte um zwei Plätze auf Rang 11, während das junge japanische Talent Rei Tsuruya erstmals in die Top 15 einzog und den 13. Platz belegt;
Vertreter aus Kasachstan in den Top 5: Asu Almabayev aus Kasachstan komplettiert die Top 5.
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