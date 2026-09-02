River Plate erzielt Millionen-Gewinn durch Enzo-Fernandez-Transfer

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River Plate erzielt Millionen-Gewinn durch Enzo-Fernandez-Transfer

River Plate, eines der Aushängeschilder des argentinischen Fußballs, bereitet sich darauf vor, erneut einen bedeutenden finanziellen Gewinn zu erzielen. Wie Goal.com berichtet, wird der rekordverdächtige Transfer des Mittelfeldspielers Enzo Fernandez von Chelsea zu Manchester City Millionen von Euro in das Budget des Vereins aus Buenos Aires spülen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Es wurde bekannt, dass die Ablösesumme des 25-jährigen Spielers einen britischen Rekord brach und 125 Millionen Pfund erreichte. Infolge dieses riesigen Deals erhält River Plate gemäß den FIFA-Regeln für Solidaritätsbeiträge ebenfalls seinen Anteil.

Finanzieller Erfolg und Solidaritätszahlungen

Laut der Publikation Olean werden die argentinischen Giganten etwa 3,37 Prozent dieser Transfersumme erhalten, genauer gesagt rund 4,92 Millionen Euro. Dieser Betrag wird in Raten gemäß dem zwischen den beiden Premier-League-Clubs vereinbarten Zahlungsplan überwiesen.

Es wird erwartet, dass diese Einnahmen River Plate helfen werden, die finanziellen Verpflichtungen aus dem Leihvertrag von Stürmer Lucas Beltran fast vollständig zu decken. Die Vereinsführung freut sich, erneut von der effektiven Arbeit ihrer Jugendakademie zu profitieren.

Riesige Einnahmen aus europäischen Transfers

Seit Enzo Fernandez 2022 nach Europa wechselte, hat sein ehemaliger Verein insgesamt fast 60 Millionen Euro durch sein Eigengewächs eingenommen. Zuvor hatte sich die Entscheidung des ehemaligen Vereinspräsidenten Jorge Brito, beim Verkauf des Spielers für 18 Millionen Euro an Benfica eine 25-prozentige Weiterverkaufsbeteiligung zu sichern, als sehr nützlich erwiesen.

Damals zahlte sich dieser kluge Vertrag beim 121-Millionen-Euro-Kauf durch Chelsea aus und brachte eine riesige Summe in die Vereinskasse. Zusammen mit dem aktuellen Transfer belaufen sich die Gesamteinnahmen, die Fernandez River Plate eingebracht hat, auf 57,12 Millionen Euro.

Manchester Citys Pläne und eine neue Herausforderung

Manchester City hat seinerseits damit begonnen, Enzo Fernandez und einen weiteren Sommertransfer, Elliot Anderson, in den Kader zu integrieren, um das Team zu verstärken. Wenn die Registrierung rechtzeitig abgeschlossen ist, könnte der erfahrene argentinische Spielmacher am kommenden Wochenende gegen Coventry City sein Debüt geben.

Die Führung im Etihad Stadium hofft, dass dieser Transfer neuen Schwung für den Kampf um die wichtigsten Trophäen in der Saison 2026/27 bringen wird. Die Leistungen von Enzo Fernandez bei seinem neuen Verein und die finanziellen Prozesse rund um seinen Transfer bleiben im Fokus der Fußballwelt.

Enzo FernandezManchester CityRiver PlateTransferPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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