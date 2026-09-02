Claudio Echeverri wechselt von Manchester City zu Benfica

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Claudio Echeverri wechselt von Manchester City zu Benfica

Manchester City Mittelfeldspieler Claudio Echeverri ist in Lissabon eingetroffen, um seine Karriere beim portugiesischen Verein Benfica fortzusetzen. Laut Berichten von A Bola wird das 20-jährige Talent bis zum Ende der Saison auf Leihbasis für das portugiesische Team auflaufen, wobei der Deal eine Kaufoption beinhaltet. Dieser Transfer gilt als wichtiger Schritt in der europäischen Karriere des jungen Argentiniers. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Der offensive Mittelfeldspieler, der am Dienstagabend in Lissabon landete, soll in Kürze den Medizincheck absolvieren und den offiziellen Vertrag unterzeichnen. Die Benfica-Führung arbeitet mit Hochdruck daran, alle Formalitäten zu erledigen, um den Spieler für die kommenden Spiele der Europa League bei der UEFA zu registrieren. Cheftrainer Marco Silva sieht in dem jungen Spieler eine wichtige Figur für seine Startelf.

Rat von Stars und Gründe für den Transfer

Claudio Echeverri, der im Januar 2024 einen Vierjahresvertrag bei Manchester City unterzeichnete, war zuvor bereits an Bayer Leverkusen und Girona ausgeliehen. Nach seiner Ankunft in Portugal gab er offen zu, dass er sich bezüglich des Transfers mit seinen Teamkollegen von Manchester City, Ruben Dias und Bernardo Silva, sowie mit Trainer Marco Silva beraten habe. Interessanterweise sind Ruben Dias und Bernardo Silva ehemalige Benfica-Spieler bzw. Absolventen der Akademie.

Der Argentinier, bekannt unter dem Spitznamen "El Diablito", verbarg seine Freude über den Wechsel zum größten Verein Portugals nicht. Er möchte in die Fußstapfen seiner Landsleute treten, die Vereinsgeschichte geschrieben haben, und zum Gewinn von Meistertiteln beitragen. Echeverri betonte, dass er diese Entscheidung nach Gesprächen mit dem Trainer und ehemaligen Benfica-Spielern getroffen habe.

Rolle im taktischen Plan

Bei seinem neuen Team wird Claudio Echeverri voraussichtlich hauptsächlich im Zentrum als offensiver Mittelfeldspieler auf der Zehner-Position agieren. Diese Rolle wurde zuletzt von Georgiy Sudakov ausgefüllt, und der junge Argentinier wird Benficas Angriffsspiel zweifellos bereichern. Seine Übersicht und seine Fähigkeit, schnelle Entscheidungen zu treffen, passen perfekt in das taktische Konzept von Marco Silva.

Die Führung und die Fans von Benfica setzen große Hoffnungen in das junge Talent. Die Spiele in der Europa League und in der heimischen Liga bieten Echeverri eine hervorragende Gelegenheit, sein Potenzial voll auszuschöpfen und sich im europäischen Fußball weiter zu profilieren, bevor er zu Manchester City zurückkehrt.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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