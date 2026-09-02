Arman Tsarukyan mit sensationellem Vorschlag: Was erwartet die MMA?

·6·Sport
Arman Tsarukyan mit sensationellem Vorschlag: Was erwartet die MMA?

UFC-Leichtgewichtsstar Arman Tsarukyan, zu Gast im offiziellen Deep Water Podcast der Organisation, brachte eine Idee vor, die die Welt der Mixed Martial Arts erschüttern könnte. Auf die Frage, welche Regel er ändern würde, wenn er könnte, antwortete der Kämpfer ohne zu zögern.

„Es sollte keine Runden geben. Du gehst einfach für 25 Minuten ins (Oktagon). Keine Runden, keine Unterbrechungen, keine Pausen. Genau wie bei einem echten Straßenkampf“, sagte Tsarukyan.

Tsarukyans Idee: Sport oder Straßenkampf?

Dieser Vorschlag des 29-jährigen Kämpfers wird in der MMA-Community zweifellos für große Diskussionen sorgen:

  • Abschaffung der Runden: Nach den aktuellen Regeln bestehen MMA-Kämpfe (Trilogien oder Titelkämpfe) aus 3 bzw. 5 Runden (je 5 Minuten) mit einer einminütigen Pause dazwischen. Tsarukyan schlägt ein Format mit einem durchgehenden 25-minütigen Kampf vor;

  • Näher an der Realität: Nach Meinung des „Ahalkalakets“ macht das Fehlen von Pausen den Kampf natürlicher und „echter“, was den Kämpfern enorme körperliche Vorbereitung und Ausdauer abverlangt. Dieses Format könnte den Sport zu seinen ursprünglichen, weniger eingeschränkten Formen zurückführen.

Arman Tsarukyans Karriere und bevorstehender Kampf

Werfen wir einen Blick auf die Karriere von Tsarukyan, der diese revolutionären Gedanken äußerte:

  • Professionelle Bilanz: Die MMA-Bilanz des 29-jährigen Athleten ist beeindruckend — 23 Siege (davon 15 vorzeitig) und nur 3 Niederlagen;

  • Erfahrung und Können: Tsarukyan gab sein professionelles MMA-Debüt im September 2015. Seit April 2019 kämpft er in der weltweit führenden Liga, der UFC. Er trägt den Titel eines Meisters des Sports im Freistilringen und MMA und gilt als einer der gefährlichsten und vielseitigsten Kämpfer der Division;

  • Der Test bei UFC 331: Beim nächsten Turnier trifft Tsarukyan im Oktagon auf den Brasilianer Mauricio Ruffy. Dieser Kampf gilt als entscheidender Schritt auf dem Weg zur Ermittlung des Herausforderers für den Meisterschaftsgürtel.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Offiziell: UFC kündigt Hauptkampf für großes Turnier in Las Vegas anOffiziell: UFC kündigt Hauptkampf für großes Turnier in Las Vegas anHeute, 11:59UFC-Rangliste aktualisiert: Wo stehen Ramazon Temirov und sein kommender Gegner?UFC-Rangliste aktualisiert: Wo stehen Ramazon Temirov und sein kommender Gegner?Heute, 11:561 gegen 6 im Oktagon: Machmud Muradov stimmt sensationellem Kampf zu!1 gegen 6 im Oktagon: Machmud Muradov stimmt sensationellem Kampf zu!Heute, 11:51Romano gibt den neuen Verein von Manchester City-Star Claudio Echeverri bekannt!Romano gibt den neuen Verein von Manchester City-Star Claudio Echeverri bekannt!Heute, 11:43Claudio Echeverri wechselt von Manchester City zu BenficaClaudio Echeverri wechselt von Manchester City zu BenficaHeute, 11:15River Plate erzielt Millionen-Gewinn durch Enzo-Fernandez-TransferRiver Plate erzielt Millionen-Gewinn durch Enzo-Fernandez-TransferHeute, 11:15
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
Emre Belözoğlu gibt explosive Erklärung zur türkischen Liga-Quote und Shomurodov ab
Emre Belözoğlu gibt explosive Erklärung zur türkischen Liga-Quote und Shomurodov ab
Abschied von Nasaf? Ruziqul Berdiyev gibt nach der Niederlage gegen Navbahor eine überraschende Erklärung ab
Abschied von Nasaf? Ruziqul Berdiyev gibt nach der Niederlage gegen Navbahor eine überraschende Erklärung ab
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“