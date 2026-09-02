Arman Tsarukyan mit sensationellem Vorschlag: Was erwartet die MMA?

UFC-Leichtgewichtsstar Arman Tsarukyan, zu Gast im offiziellen Deep Water Podcast der Organisation, brachte eine Idee vor, die die Welt der Mixed Martial Arts erschüttern könnte. Auf die Frage, welche Regel er ändern würde, wenn er könnte, antwortete der Kämpfer ohne zu zögern.

„Es sollte keine Runden geben. Du gehst einfach für 25 Minuten ins (Oktagon). Keine Runden, keine Unterbrechungen, keine Pausen. Genau wie bei einem echten Straßenkampf“, sagte Tsarukyan.

Tsarukyans Idee: Sport oder Straßenkampf?

Dieser Vorschlag des 29-jährigen Kämpfers wird in der MMA-Community zweifellos für große Diskussionen sorgen:

Abschaffung der Runden: Nach den aktuellen Regeln bestehen MMA-Kämpfe (Trilogien oder Titelkämpfe) aus 3 bzw. 5 Runden (je 5 Minuten) mit einer einminütigen Pause dazwischen. Tsarukyan schlägt ein Format mit einem durchgehenden 25-minütigen Kampf vor;

Näher an der Realität: Nach Meinung des „Ahalkalakets“ macht das Fehlen von Pausen den Kampf natürlicher und „echter“, was den Kämpfern enorme körperliche Vorbereitung und Ausdauer abverlangt. Dieses Format könnte den Sport zu seinen ursprünglichen, weniger eingeschränkten Formen zurückführen.

Arman Tsarukyans Karriere und bevorstehender Kampf

Werfen wir einen Blick auf die Karriere von Tsarukyan, der diese revolutionären Gedanken äußerte: