Offiziell: UFC kündigt Hauptkampf für großes Turnier in Las Vegas an

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Offiziell: UFC kündigt Hauptkampf für großes Turnier in Las Vegas an

Die UFC Apex Arena in Las Vegas wird Schauplatz eines weiteren intensiven Duells. Laut einer offiziellen Mitteilung der Pressestelle werden zwei Top-Kämpfer, die zuletzt eine konstante Siegesserie vorweisen konnten, in einem 5-Runden-Marathon den neuen Anwärter der Division ermitteln.

Status der Kämpfer und Siegesserien

Beide Athleten gehen in Topform in den bevorstehenden Kampf:

  • Brendan Allens Serie und Grappling-Fähigkeiten:

    • Der amerikanische Kämpfer befindet sich derzeit auf einer 3-Siege-Serie. Zuletzt besiegte er im Juni Edmen Shahbazyan einstimmig nach Punkten;

    • Allen steht nicht nur im MMA, sondern auch im Grappling an der Spitze – er ist der ACBJJ All-stars Champion in der Gewichtsklasse bis 90 kg. Beim Turnier am 30. August in Istanbul verteidigte er seinen Gürtel erfolgreich durch eine vorzeitige Aufgabe (via Heel Hook ) gegen den Russen Magomedrasul Gasanov.

  • Christian Leroy Duncans Erfolgslauf:

    • Der britische Kämpfer hat die bisher größte Prüfung seiner Karriere bestanden und 5 Siege in Folge errungen;

    • Im Juli machte Duncan einen mutigen Schritt in die Elite der Division, als er den erfahrenen ehemaligen Herausforderer Jared Cannonier einstimmig nach Punkten besiegte.

Ranglisten und der Weg zum Titel

Aktuelle Positionen der Kämpfer und Bedeutung des Duells:

  • Meta-Rankings und Anerkennung durch die Medien: Derzeit belegt Brendan Allen den 5. Platzim UFC-Meta-Ranking im Mittelgewicht und den 4. Platz in den Fachmedien-Rankings;

  • Duncans Aufstieg: Christian Leroy Duncan wird im Meta-Ranking der Organisation auf Platz 11und in den Top-Listen der Medien auf Platz 10 geführt;

  • Status als absoluter Herausforderer: Der Sieger dieses Duells wird zweifellos zu einem der Hauptanwärter auf den Titel im Mittelgewicht.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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