Luis Enrique äußert überraschende Gedanken nach der Niederlage gegen Monaco

Am aktuellen Spieltag der französischen Meisterschaft verlor PSG überraschend gegen Monaco. Obwohl die Pariser das Heimspiel mit 1:2 verloren, erklärte Cheftrainer Luis Enrique nach der Partie, dass er mit der Leistung seiner Spieler nicht unzufrieden sei.

Der spanische Fachmann betonte sogar, dass PSG den Sieg mehr verdient hätte. Enrique ist der Meinung, dass das Ergebnis des Spiels die Ereignisse auf dem Platz nicht vollständig widerspiegelt.

Enrique ist trotz der Niederlage mit seinem Team zufrieden

Das Spiel gegen Monaco verlief für PSG deutlich schwieriger als erwartet. Die Pariser konnten ihre Chancen nicht voll nutzen und unterlagen dem Gegner am Ende mit 1:2.

Dennoch sagte Luis Enrique, dass es viele positive Aspekte im Spiel seiner Mannschaft gab.

„Ich bin zufrieden mit dem, was ich gesehen habe. Es ist erst der Anfang der Saison und wir sind noch nicht auf unserem Top-Niveau. Aber ich habe viele positive Aspekte gesehen.“

„Wir haben den Sieg verdient“

Enrique konzentrierte sich auch auf die Spielstatistiken. Insbesondere betonte der Trainer, dass der xG-Wert (Expected Goals) die Überlegenheit von PSG belegte.

„Für mich ist klar, dass wir den Sieg verdient hätten. Allein der Blick auf den xG-Wert reicht aus. Aber so ist Fußball, und das ist ein wunderbarer Sport.“

Diese Meinung zeigt, dass Enrique trotz der Niederlage von PSG mit der Spielqualität und den herausgespielten Chancen zufrieden ist.

Warum hat PSG den Sieg aus der Hand gegeben?

Nach dem Spiel war eine der Hauptfragen die große Diskrepanz zwischen den Chancen und dem Ergebnis.

Luis Enrique gab zu, dass es nicht einfach sei, eine klare Antwort darauf zu geben:

„Wie soll ich das Ergebnis erklären? Manchmal lässt sich Fußball nicht erklären.“

Nach Ansicht des Trainers können solche Spiele eine wichtige Lektion für die zukünftigen Ergebnisse der Mannschaft sein.

Enrique hob die Mentalität seiner Spieler hervor

Der PSG-Cheftrainer äußerte sich nach der Niederlage auch zur mentalen Verfassung seiner Spieler.

Er bewertete die Mentalität des Teams positiv und betonte, dass die Meisterschaft noch lange dauert.

„Ich möchte die Mentalität der Spieler hervorheben. Das wird eine interessante Meisterschaft. Wir müssen uns auf die Zukunft vorbereiten.“

PSG steht nun vor dem Test gegen Brest

Die Niederlage gegen Monaco war ein wichtiges Warnsignal für PSG in dieser Saison. Das Team muss nun die gemachten Fehler analysieren und sich auf das nächste Spiel in der Meisterschaft vorbereiten.

Der nächste Gegner der Pariser ist Brest. Die Schützlinge von Luis Enrique spielen diesmal auswärts.

Das Fazit lautet: Die 1:2-Niederlage von PSG ist für Enrique noch kein Grund zur ernsthaften Sorge. Der Trainer sieht positive Aspekte im Spiel der Mannschaft, und das Hauptziel ist es, die Chancen im Laufe der Saison in Ergebnisse umzumünzen.