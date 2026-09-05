Voyager-Sonden stoßen auf eine 50.000 Grad heiße „Plasmawand“ – was hat die Wissenschaftler überrascht?

Die legendären NASA-Raumsonden „Voyager 1“ und „Voyager 2“, die vor fast einem halben Jahrhundert ins All gestartet wurden, haben an den äußeren Grenzen des Sonnensystems ein unerwartetes Phänomen aufgezeichnet. Laut dem einflussreichen iflscience.com Wissenschaftsportal stießen die Forschungssonden an der Schwelle zum interstellaren Raum auf eine unglaubliche Temperatur, die doppelt so hoch war wie erwartet – zwischen 30.000 und 50.000 Kelvin (auf der Celsius-Skala fast identisch).

Kollision zwischen Heliopause und interstellarem Raum

An der Grenze, an der der Sonnenwind und das interstellare Medium aufeinandertreffen, laufen komplexe Prozesse ab:

Was ist eine „Plasmawand“?: Es handelt sich nicht um eine feste Barriere, sondern um die Übergangszone – die Heliopause –, in der der Strom geladener Teilchen, die von der Sonne ausgestrahlt werden (Heliosphäre), auf das interstellare Medium trifft;

Viel heißer als erwartet: Theoretische Berechnungen deuteten darauf hin, dass die Temperatur jenseits der Grenze bei etwa 15.000 bis 30.000 Kelvin liegen würde. Die von den Instrumenten der „Voyager 2“ gemessenen 30.000 bis 50.000 Grad haben die wissenschaftlichen Hypothesen jedoch völlig revidiert;

Übergangszone und drastische Veränderungen: An der Schwelle zur Heliopause befindet sich eine einzigartige Pufferzone mit einer Breite von 1,5 astronomischen Einheiten (größer als die Entfernung zwischen Erde und Sonne). Dort verlangsamt sich der Plasmastrom, die Temperatur steigt und die Dichte ändert sich innerhalb von weniger als einem Tag drastisch.

Warum sind die Sonden bei 50.000 Grad nicht verbrannt? Ein physikalisches Rätsel

Dass die Raumsonden bei solch extremen Temperaturen nicht kaputtgingen oder schmolzen, lässt sich durch die Gesetze der fundamentalen Physik erklären:

Temperatur vs. Hitze: Unter den Bedingungen des offenen Weltraums bedeutet eine hohe Temperatur keine normale Wärmeübertragung, sondern die außergewöhnlich hohe kinetische Energie einzelner Teilchen;

Teilchenarmut: Da das interstellare Plasma extrem dünn und diffus ist, reicht die Anzahl der Teilchen dort bei weitem nicht aus, um echte Wärme auf den Körper der Sonde zu übertragen;

Ungehinderter Flug: Genau wegen dieser riesigen Leere konnten die Voyager-Sonden diese „Feuerbarriere“ ohne Schaden durchqueren und ihre Reise fortsetzen.

Halbes Jahrhundert Mission: Ein Schritt zu neuen Entdeckungen

Diese historischen Raumfahrzeuge senden immer noch wichtige wissenschaftliche Signale aus Regionen, die der Menschheit unbekannt sind:

Historischer Meilenstein: „Voyager 1“ überschritt diese Grenze im Jahr 2012 und „Voyager 2“ im Jahr 2018, womit sie die ersten von Menschenhand geschaffenen Objekte wurden, die den interstellaren Raum erreichten;

Unerwartetes Magnetfeld: „Voyager 2“ stellte fest, dass die Richtung des Magnetfeldes im interstellaren Raum fast identisch mit der in der inneren Zone ist, die von der Sonne dominiert wird – ein weiteres Rätsel für Experten auf diesem Gebiet;

Kontinuierliche Daten: Auch heute noch senden die Sonden unschätzbare wissenschaftliche Daten über die Dichte des interstellaren Plasmas und die Parameter der galaktischen Umgebung zur Erde.

Ist es nicht der Gipfel menschlicher Ingenieurskunst, dass solche Geräte, die in den 1970er Jahren gebaut wurden und seit fast einem halben Jahrhundert in Betrieb sind, immer noch Daten aus den Tiefen des Weltraums senden? Welche weiteren überraschenden Geheimnisse erwarten uns außerhalb des Sonnensystems? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!