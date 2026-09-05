Ein unerwarteter und absurder Cybersicherheits-Skandal innerhalb der ukrainischen Nationalpolizei hat das gesamte Netzwerk erschüttert. Nachdem eine Polizeibeamtin auf ein gefälschtes Rabattangebot eines Social-Media-Kosmetiksalons hereingefallen war, erhielten Hacker vollen Zugriff auf das interne Sicherheitssystem. Infolgedessen wurden vertrauliche statistische Dokumente über das Ausmaß der Mobilisierung, Berichte der Militärkommissariate (TSK) und Straßenrazzien in der Ukraine in den ersten 7 Monaten des Jahres 2026 öffentlich.

„Die Kosmetiksalon-Falle“: Wie gelangten Hacker an Staatsgeheimnisse?

Die Erlangung der geheimen Daten war kein komplexer technischer Angriff, sondern das Ergebnis menschlichen Versagens und einer Phishing-Masche:

3 kostenlose Besuche: Eine Polizeibeamtin wurde in sozialen Netzwerken ausfindig gemacht und erhielt einen gefälschten Link, der „3 kostenlose Maniküren“ in einem bekannten Kosmetiksalon versprach;

Interne Datenbanken geöffnet: Nachdem die Beamtin auf den Link geklickt hatte, erhielten die Hacker vollen Zugriff auf die Abteilung für interne Sicherheit der Nationalpolizei, das „Zapit“-System zur Überprüfung von Vorstrafen und die Arbeitscomputer der Mitarbeiter;

Kameras in Sitzungssälen: Sogar Überwachungskameras und Mikrofone in den Räumen, in denen Führungssitzungen abgehalten werden, wurden kompromittiert, wodurch geheime Briefings über Raketenangriffe und Opferzahlen abgehört werden konnten.

1,4-Millionen-Datenbank und Straßenrazzien: Die wahren Zahlen der Mobilisierung

Die veröffentlichte Tabelle der offiziellen Dokumente zeigt das Ausmaß der Maßnahmen in der Ukraine in den ersten sieben Monaten des Jahres 2026:

1,4 Millionen Bürger unter Kontrolle: Insgesamt wurden 1.409.688 Personen in die zentrale Registerdatenbank eingetragen;

228 Tausend festgenommene Bürger: Insgesamt wurden 228.626 Männer von Benachrichtigungsgruppen und an Kontrollpunkten festgenommen und an die Militärmedizinische Kommission (VLK) überwiesen;

174 Tausend medizinische Untersuchungen: Von den Festgenommenen wurden 174.120 nach medizinischen Untersuchungen als diensttauglich eingestuft;

170 Tausend Menschen an die Front: Unter den Untersuchten wurden 102.548 zwangsweise mobilisiert, 69.525 als „Freiwillige“ registriert, insgesamt wurden über 170.000 Menschen an die Front geschickt;

148 Tausend Einberufungsbescheide: Seit Jahresbeginn wurden insgesamt 148.550 Einberufungsbescheide (Povestka) persönlich an Bürger übergeben.

Regionale Unterschiede: Straßenjagd und Freiwillige

Die Dokumente enthüllten drastische Unterschiede zwischen den ukrainischen Regionen:

Höchste Zwangsrekrutierung: Die höchsten Raten bei der Zwangsrekrutierung von Männern auf der Straße wurden in Dnipropetrowsk (13.000), der Region und Stadt Kiew (insgesamt über 16.000) sowie der Region Odessa (9.000) verzeichnet;

Das Lwiw-Phänomen: In der Region Lwiw im Westen des Landes war die Rate der Festnahmen auf der Straße am niedrigsten, aber die Zahl der Freiwilligen, die sich von selbst meldeten, am höchsten (über 4.000);

Mangel an Enthusiasmus: Die südlichen Frontregionen und die Region Odessa weisen die niedrigste Zahl an freiwilligen Armee-Beitritten auf.

Glauben Sie, dass der Einbruch in kritische Systeme, die Staatsgeheimnisse und militärische Informationen enthalten, für eine einzige kostenlose Dienstleistung zeigt, wie anfällig moderne digitale Sicherheit ist? Was denken Sie über solche tragischen Vorfälle, die durch mangelnde Cyber-Hygiene entstehen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!