Der 3. Spieltag der italienischen Serie A lieferte eines der sensationellsten und unerwartetsten Ergebnisse im europäischen Fußball dieser Woche. Das mutige Como unter der Leitung des legendären spanischen Taktikers Cesc Fàbregas war zu Gast in Genua und feierte einen deutlichen 4:1-Auswärtssieg, bei dem sie dem Gegner vier unbeantwortete Treffer einschenkten. Trotz eines frühen Rückstands zeigte Como ein starkes Comeback, erreichte 7 Punkte und übernahm die alleinige Tabellenführung in der italienischen Liga.

Der Sturm nach dem Tor von Pinamonti: Ein heftiges Comeback von Como

Die Begegnung im Luigi-Ferraris-Stadion in Genua verlief zunächst nach dem Plan der Gastgeber:

Genuas frühes Tor: In der 19. Minute eröffnete Genuas Stürmer Pinamonti den Torreigen und brachte die Gastgeber in Führung (1:0);

Baturinas schnelle Antwort: Die Gäste ließen sich nicht beirren und stellten nur 6 Minuten später den Ausgleich wieder her — in der 25. Minute überlistete Martin Baturina den gegnerischen Torhüter Gollini (1:1);

Die Treffer von Da Cunha und Nico Paz: In der 30. Minute brachte Da Cunha Como in Führung, und in der 40. Minute zeigte das junge Talent und ehemalige Real-Madrid-Nachwuchshoffnung Nico Paz sein Können und erhöhte auf 3:1, womit das Spiel bereits vor der Pause entschieden war;

Doppelpack von Da Cunha: Auch in der zweiten Halbzeit setzten die Schützlinge von Fàbregas ihr Offensivspiel fort und schlugen in der 78. Minute erneut zu — Da Cunha erzielte seinen zweiten Treffer, schnürte den Doppelpack und setzte den Schlusspunkt (1:4).

Fàbregas' Offensivphilosophie und die Mischung aus jungen Stars

Nach dem Aufstieg aus der zweiten Liga in der letzten Saison und der Verstärkung des Kaders mit wertvollen, vielversprechenden Talenten erntet Comos aktuelle Leistung viel Lob von Experten:

Kreatives Mittelfeld und Angriffs-Trio: Nico Paz, Martin Baturina und Máximo Perrone übernahmen die volle Kontrolle im Mittelfeld und zerlegten die gegnerische Abwehr ohne große Mühe. Auch die eingewechselten Maxime Lopez und Moise Kean hielten das Tempo hoch;

Sichere Defensive: Das Abwehrbollwerk aus Dossena, Kempf und Iovine ließ den Stürmern der Gastgeber — Vitinha und Co. — kaum Freiraum.

Tabelle: Ein 7-Punkte-Spitzenreiter und Genua mit 0 Punkten

Dieser hohe Auswärtssieg hat für echte Spannung an der Spitze der Serie A gesorgt:

Como klettert an die Spitze: Mit zwei Siegen und einem Unentschieden aus den ersten drei Spielen hat das Team von Cesc Fàbregas mit 7 Punkten die Führung in der italienischen Meisterschaft übernommen;

Schwarze Tage für Genua: Das Team aus Genua steckt nach drei Spielen in einer Niederlagenserie, konnte noch keinen einzigen Punkt sammeln und ist ans Tabellenende abgerutscht.

Glauben Sie, dass Como unter Cesc Fàbregas in dieser Saison um die europäischen Plätze in der Serie A kämpfen kann, oder ist dieser erfolgreiche Start nur eine vorübergehende Welle? Welche europäischen Top-Klubs könnten in den kommenden Jahren ein Auge auf Nico Paz und Da Cunha werfen? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!