Wie wurden Schomurodow und Fajsullajew im Spiel gegen Galatasaray bewertet?

·3·Sport
Wie wurden Schomurodow und Fajsullajew im Spiel gegen Galatasaray bewertet?

Nach dem intensiven und torreichen Aufeinandertreffen zwischen Istanbul Başakşehir und Galatasaray (2:3) am 4. Spieltag der türkischen Süper Lig hat das renommierte internationale Sport- und Statistikportal Flashscore die Leistungen der eingesetzten Spieler offiziell bewertet. Obwohl die Leistungsträger der usbekischen Nationalmannschaft, Eldor Schomurodow und Abbosbek Fajsullajew, die in der Startelf standen, eine entscheidende Rolle im Angriff der Gastgeber spielten, bewertete das Analyseportal ihre Leistung mit spezifischen Noten.

Schomurodows Abgeklärtheit, 4. Saisontor und eine 6,9-Bewertung

Der 31-jährige erfahrene Stürmer spielte gegen den Istanbuler Spitzenklub die vollen 90 Minuten durch und stellte erneut sein Können unter Beweis:

  • Elfmeter und Torschützenstatistik: In der 66. Minute verwandelte Eldor einen von Abbosbek herausgeholten Elfmeter eiskalt und erzielte damit den ersten Treffer für Başakşehir in dieser Partie;

  • Platz 2 in der Torschützenliste: Dieser Treffer war Schomurodows 4. Tor in der laufenden Saison der Süper Lig. Mit dieser Bilanz hat sich der Stürmer fest auf dem 2. Platz der Torschützenliste etabliert;

  • Flashscore-Bewertung: Die Analysten bewerteten Schomurodows Zweikampfverhalten, das Pressing und sein wichtiges Tor über die gesamte Spieldauer mit einer 6,9 Note.

Fajsullajews Agilität, ein durch Verletzung erzwungener Elfmeter und eine 6,6-Bewertung

Abbosbek Fajsullajew, der erneut in der Startelf von Başakşehir stand, sorgte für ernsthafte Probleme in der gegnerischen Defensive:

  • Dribblings, die Verteidiger alt aussehen ließen: In der 66. Minute ließ Fajsullajew mit flinken Bewegungen zwei gegnerische Verteidiger stehen und drang in den Strafraum ein, wo er durch ein grobes Foul ins Gesicht zu Fall gebracht wurde, was einen verdienten Elfmeter für die Gäste zur Folge hatte;

  • Auswechslung in der 74. Minute: Abbosbek, der in der Partie ein hohes Laufpensum absolvierte, wurde in der 74. Minute auf Entscheidung des Trainers ausgewechselt;

  • Flashscore-Bewertung: Die Experten des Portals hielten seine 74-minütige aktive Leistung auf dem Platz für eine 6,6Note.

Spieler des Spiels und Saisonzahlen

Die Spielanalyse enthüllte weitere wichtige Aspekte und statistische Daten der Saison:

  • Held des Spiels — Yunus Akgün: Laut Flashscore wurde Galatasaray-Stürmer Yunus Akgün als bester Spieler des Topspiels ausgezeichnet. Seine produktive Leistung auf dem Platz wurde mit der Höchstnote von 8,2 belohnt;

  • Schomurodows 4 Tore in 6 Spielen: Eldor, der seit letztem Sommer für Başakşehir aufläuft, hat in dieser Saison wettbewerbsübergreifend insgesamt 6 Spiele bestritten und dabei 4 Tore erzielt;

  • Fajsullajews feste Rolle: Abbosbek, der seit der neuen Saison zum Stammpersonal gehört, hat ebenfalls an 6 Pflichtspielen teilgenommen und dabei 1 Torvorlage verbucht.

Finden Sie die Bewertungen von Flashscore für Schomurodow (6,9) und Fajsullajew (6,6) gerecht? Hätte das usbekische Duo, das ein Tor erzielte und einen Elfmeter herausholte, nicht eine höhere Bewertung verdient? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!

Eldor SchomurodowAbbosbek FajsullajewIstanbul BaşakşehirGalatasaraySüper Lig
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Mourinho reagiert auf sensationelle Niederlage gegen BetisMourinho reagiert auf sensationelle Niederlage gegen BetisHeute, 07:54Schockierende Sensation: PSG verliert zu Hause gegen Monaco und rutscht auf Platz 12Schockierende Sensation: PSG verliert zu Hause gegen Monaco und rutscht auf Platz 12Heute, 07:51Drama in Sevilla: Real Madrid unterliegt BetisDrama in Sevilla: Real Madrid unterliegt BetisHeute, 07:48Schiedsrichter-Kontroverse beim Spiel Real Madrid gegen Real BetisSchiedsrichter-Kontroverse beim Spiel Real Madrid gegen Real BetisHeute, 02:57Başakşehir unterliegt in einem Thriller gegen Galatasaray — Shomurodov trifftBaşakşehir unterliegt in einem Thriller gegen Galatasaray — Shomurodov trifftHeute, 00:06Was sagte Khamzat Chimaev nach dem umstrittenen Kampf gegen Sean Strickland?Was sagte Khamzat Chimaev nach dem umstrittenen Kampf gegen Sean Strickland?Gestern, 23:51
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Emre Belözoğlu gibt explosive Erklärung zur türkischen Liga-Quote und Shomurodov ab
Emre Belözoğlu gibt explosive Erklärung zur türkischen Liga-Quote und Shomurodov ab
Abschied von Nasaf? Ruziqul Berdiyev gibt nach der Niederlage gegen Navbahor eine überraschende Erklärung ab
Abschied von Nasaf? Ruziqul Berdiyev gibt nach der Niederlage gegen Navbahor eine überraschende Erklärung ab
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Meisterklasse von Husanov: 97% Genauigkeit und 97 Ballkontakte (Video)
Meisterklasse von Husanov: 97% Genauigkeit und 97 Ballkontakte (Video)