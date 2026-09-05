Nach dem intensiven und torreichen Aufeinandertreffen zwischen Istanbul Başakşehir und Galatasaray (2:3) am 4. Spieltag der türkischen Süper Lig hat das renommierte internationale Sport- und Statistikportal Flashscore die Leistungen der eingesetzten Spieler offiziell bewertet. Obwohl die Leistungsträger der usbekischen Nationalmannschaft, Eldor Schomurodow und Abbosbek Fajsullajew, die in der Startelf standen, eine entscheidende Rolle im Angriff der Gastgeber spielten, bewertete das Analyseportal ihre Leistung mit spezifischen Noten.

Schomurodows Abgeklärtheit, 4. Saisontor und eine 6,9-Bewertung

Der 31-jährige erfahrene Stürmer spielte gegen den Istanbuler Spitzenklub die vollen 90 Minuten durch und stellte erneut sein Können unter Beweis:

Elfmeter und Torschützenstatistik: In der 66. Minute verwandelte Eldor einen von Abbosbek herausgeholten Elfmeter eiskalt und erzielte damit den ersten Treffer für Başakşehir in dieser Partie;

Platz 2 in der Torschützenliste: Dieser Treffer war Schomurodows 4. Tor in der laufenden Saison der Süper Lig. Mit dieser Bilanz hat sich der Stürmer fest auf dem 2. Platz der Torschützenliste etabliert;

Flashscore-Bewertung: Die Analysten bewerteten Schomurodows Zweikampfverhalten, das Pressing und sein wichtiges Tor über die gesamte Spieldauer mit einer 6,9 Note.

Fajsullajews Agilität, ein durch Verletzung erzwungener Elfmeter und eine 6,6-Bewertung

Abbosbek Fajsullajew, der erneut in der Startelf von Başakşehir stand, sorgte für ernsthafte Probleme in der gegnerischen Defensive:

Dribblings, die Verteidiger alt aussehen ließen: In der 66. Minute ließ Fajsullajew mit flinken Bewegungen zwei gegnerische Verteidiger stehen und drang in den Strafraum ein, wo er durch ein grobes Foul ins Gesicht zu Fall gebracht wurde, was einen verdienten Elfmeter für die Gäste zur Folge hatte;

Auswechslung in der 74. Minute: Abbosbek, der in der Partie ein hohes Laufpensum absolvierte, wurde in der 74. Minute auf Entscheidung des Trainers ausgewechselt;

Flashscore-Bewertung: Die Experten des Portals hielten seine 74-minütige aktive Leistung auf dem Platz für eine 6,6Note.

Spieler des Spiels und Saisonzahlen

Die Spielanalyse enthüllte weitere wichtige Aspekte und statistische Daten der Saison:

Held des Spiels — Yunus Akgün: Laut Flashscore wurde Galatasaray-Stürmer Yunus Akgün als bester Spieler des Topspiels ausgezeichnet. Seine produktive Leistung auf dem Platz wurde mit der Höchstnote von 8,2 belohnt;

Schomurodows 4 Tore in 6 Spielen: Eldor, der seit letztem Sommer für Başakşehir aufläuft, hat in dieser Saison wettbewerbsübergreifend insgesamt 6 Spiele bestritten und dabei 4 Tore erzielt;

Fajsullajews feste Rolle: Abbosbek, der seit der neuen Saison zum Stammpersonal gehört, hat ebenfalls an 6 Pflichtspielen teilgenommen und dabei 1 Torvorlage verbucht.

Finden Sie die Bewertungen von Flashscore für Schomurodow (6,9) und Fajsullajew (6,6) gerecht? Hätte das usbekische Duo, das ein Tor erzielte und einen Elfmeter herausholte, nicht eine höhere Bewertung verdient? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!