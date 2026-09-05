Mourinho reagiert auf sensationelle Niederlage gegen Betis

Real-Madrid-Cheftrainer José Mourinho äußerte sich gegenüber der Zeitung Marca nach der unerwarteten 0:1-Auswärtsniederlage gegen Real Betis am 4. Spieltag der La Liga. Der Madrider Coach betonte, dass seine Mannschaft das Spielgeschehen dominierte, und gab zu, dass das Ergebnis nur schwer zu erklären oder logisch zu akzeptieren sei.

„Wir wären selbst bei einem Unentschieden enttäuscht gewesen“: Mourinhos unerwartetes Geständnis

Der portugiesische Spezialist merkte besonders an, dass die Qualität des Spiels seiner Mannschaft keineswegs zum Ergebnis passte:

Vollständige Kontrolle auf dem Platz: „Ich denke, die Mannschaft hat ein starkes Spiel gemacht. Manchmal verliert man und versteht nicht warum, man weiß nicht, wie man es erklären soll. Wir hatten eine große Überlegenheit. Die Innenverteidiger agierten auf exzellentem Niveau und kontrollierten das gesamte Geschehen auf dem Platz. Wir haben viele Kombinationen und Torchancen im Angriff kreiert“, sagte der Trainer.

Der Schock der Niederlage: „Selbst wenn das Spiel unentschieden ausgegangen wäre, wären wir enttäuscht gewesen, weil wir viel mehr für den Sieg getan haben. Stellen Sie sich nun unseren Zustand nach der Niederlage vor“, äußerte Mourinho seine Enttäuschung.

Lob für Carlos Espi und das Rätsel um strittige Situationen

Auf der Pressekonferenz ging der Trainer auf einige Spieler und strittige Momente ein:

„Er hat einen fantastischen Schuss abgegeben“: „Carlos Espi hat einen fantastischen Schuss abgegeben. Vielleicht war es in dieser Situation Abseits, vielleicht auch nicht. Aber er hat seine Aufgabe perfekt erfüllt. Sein Potenzial ist riesig und er wird sich weiterentwickeln. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Spieler“, lobte der Cheftrainer das junge Talent.

Schiedsrichter-Kontroversen: Auf die Frage nach strittigen Entscheidungen im Spiel reagierte der portugiesische Trainer ungewohnt gelassen: „Ich habe sie nicht im Detail analysiert. Ich habe sie auch in der Kabine nicht noch einmal angesehen, daher kann ich sie jetzt nicht beurteilen.“

Tabelle: 9-Punkte-Dichte und der Kampf in Sevilla

Nach diesem Ergebnis hat die Spannung in der Spitzengruppe der La Liga zugenommen:

„Real“ bleibt auf Platz 2: Nach der ersten Saisonniederlage bleiben die Schützlinge von Mourinho mit 9 Punkten aufgrund der Tordifferenz auf dem 2. Tabellenplatz;

„Betis“ unter den Großen: Der Sieg über den „Königlichen Club“ brachte den Verein aus Sevilla ebenfalls auf 9 Punkte und den 3. Tabellenplatz.

Glauben Sie, dass das Pech von Real Madrid in Sevilla nur ein Zufall war oder beginnt José Mourinhos Taktik gegen starke La-Liga-Teams zu schwächeln? Wird der „Königliche Club“ in den nächsten Runden wieder an die Spitze zurückkehren können? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!