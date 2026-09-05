Schockierende Sensation: PSG verliert zu Hause gegen Monaco und rutscht auf Platz 12

Der 3. Spieltag der Ligue 1 sorgte für eine der größten Sensationen im europäischen Fußball diese Woche. Der amtierende Meister PSG empfing Monaco im Parc des Princes und musste nach einer 1:0-Führung eine schmerzhafte 1:2-Niederlage hinnehmen. Nach nur 2 Punkten aus den ersten drei Spielen ist der Pariser Superclub auf den 12. Tabellenplatz abgerutscht, während Monaco mit einer makellosen Bilanz die alleinige Tabellenführung festigte.

Comeback im Parc des Princes: Die Wende nach dem Tor von Marquinhos

Obwohl die Gastgeber engagiert begannen, ging die Initiative in der zweiten Halbzeit vollständig auf den Club aus dem Fürstentum über:

Frühe Führung durch Marquinhos: In der 31. Minute köpfte Kapitän Marquinhos nach einer Ecke ein und brachte die Pariser in Führung (1:0);

Nazinhos Ausgleich: Die Gäste erhöhten in der zweiten Halbzeit den Druck und glichen in der 58. Minute durch einen präzisen Treffer von Nazinho aus (1:1);

Idumbos Siegtreffer: In der 72. Minute überwand der junge monegassische Flügelspieler Idumbo PSG-Torhüter Matvey Safonov und erzielte den entscheidenden Treffer der Partie (1:2).

Star-Ensemble und Monacos eiserne Defensive

Die Schützlinge von Luis Enrique drängten bis in die letzten Minuten, konnten die Abwehr der Gäste jedoch nicht durchbrechen:

Flügel der Stars: Khvicha Kvaratskhelia, João Neves, Vitinha und Achraf Hakimi standen bei PSG in der Startelf. Um das Spiel zu drehen, brachte das Trainerteam in der 63. Minute Ferran Torres und Lucas Hernandez, gefolgt von Ousmane Dembélé in der 68. Minute;

Die Festung von Hradecky und Dier: Die Abwehrreihe von Monaco, angeführt von Torhüter Lukáš Hrádecký und dem erfahrenen Verteidiger Eric Dier, wehrte den Druck der Pariser souverän ab;

Nervöse Momente: Nach einem Zusammenstoß in der 68. Minute sahen Lucas Hernandez und der Gästeverteidiger Jordan Teze die Gelbe Karte.

Tabelle: Ein Riese auf Platz 12 und Monaco mit 9 Punkten

In den ersten Runden der französischen Meisterschaft ist eine unerwartete Situation eingetreten:

PSG-Krise: Mit zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den ersten drei Spielen hat der Pariser Club nur 2 Punkte und liegt nach einem sehr schwierigen Saisonstart auf dem 12. Platz;

Monaco an der Spitze: Mit 3 Siegen aus 3 Spielen hat Monaco 9 Punkte gesammelt und ist Tabellenführer der Ligue 1.

Was ist Ihrer Meinung nach der Grund für den schwachen Saisonstart von PSG? Hat das Team Schwierigkeiten, sich an den neuen Kader und die Taktik anzupassen, oder haben die Gegner bereits ein Rezept gegen die Pariser gefunden? Kann Monaco in dieser Saison den Titel holen? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!