Schiedsrichter-Kontroverse beim Spiel Real Madrid gegen Real Betis

In einem hitzigen Duell im Estadio de La Cartuja musste Real Madrid die erste Niederlage der laufenden Saison hinnehmen. Das dramatische Aufeinandertreffen gegen Real Betis sorgte nicht nur wegen des unerwarteten Ergebnisses für Aufsehen, sondern auch wegen einer umstrittenen Situation kurz vor Spielende. Insbesondere die Entscheidung des Schiedsrichters und das Eingreifen des VAR lösten eine hitzige öffentliche Debatte aus. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Wie Goal.com berichtet, spitzten sich die Ereignisse in der 93. Minute zu. Nach einem Foul an Vinícius Júnior entschied Schiedsrichter Alejandro José Hernández Hernández auf Elfmeter. Der eingewechselte Kylian Mbappé hatte die Chance, für den Madrider Club einen Punkt zu retten, doch Torhüter Álvaro Valles konnte den Schuss des französischen Stürmers parieren.

Der Grund, warum der Elfmeter nicht wiederholt wurde

Unmittelbar nach dieser Szene gab es heftige Proteste seitens der Gastgeber und des Trainerstabs aus Madrid. Wiederholungen zeigten, dass Verteidiger Marc Bartra den Strafraum betreten hatte, bevor Mbappé den Ball berührte, und den Abpraller anschließend ins Toraus klärte. Gemäß den FIFA-Regeln muss ein Elfmeter wiederholt werden, wenn ein Spieler der verteidigenden Mannschaft regelwidrig in das Spiel eingreift.

Die Schiedsrichter und das VAR-Team entschieden jedoch, das Spiel fortzusetzen. Der Grund lag in der exakten Position und dem physiologischen Zustand des Spielers im Moment der Schussabgabe. Es stellte sich heraus, dass Marc Bartra zwar in Richtung Ball gesprungen war, sein Fuß jedoch in der Millisekunde, in der Kylian Mbappé den Ball traf, noch nicht den Rasen innerhalb des Strafraums berührt hatte.

Interpretation moderner Regeln

Nach modernen Fußballregeln wird ein Verstoß nicht nach der Neigung des Körpers beurteilt, sondern nach dem Punkt, an dem der Fuß die Spielfeldoberfläche berührt. Der erfahrene Verteidiger verschaffte sich durch seine Beweglichkeit und sein perfektes Timing einen Vorteil, während er sich in der Luft befand. Dadurch konnte er den vom Torwart abgewehrten Ball klären, ohne offiziell gegen die Regeln zu verstoßen.

Der Elfmeter war nicht die einzige umstrittene Szene in diesem Spiel. Während der gesamten Partie sorgten Schiedsrichter- und VAR-Entscheidungen mehrfach für Diskussionen. Insbesondere die Szenen mit dem eingewechselten Carlos Espi trugen zur Intensität des Spiels bei. Letztlich konnte Real Betis die Führung jedoch verteidigen und einen wichtigen Sieg einfahren.