Samsung Galaxy A18 4G vor der Vorstellung geleakt: Wird das alte Modell teurer

Der südkoreanische Tech-Gigant Samsung hat sein neues Budget-Smartphone, das Galaxy A18 4G, bereits vor der offiziellen Präsentation vollständig enthüllt. Laut Informationen von Android Headlines wiederholt das neue Gerät die Spezifikationen der Vorgängergeneration fast eins zu eins, während ein deutlicher Preisanstieg erwartet wird. Dies sorgt auf dem Technologiemarkt für hitzige Diskussionen, da Kunden für ein kaum verändertes Gadget tiefer in die Tasche greifen müssen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Basierend auf den veröffentlichten Rendern und technischen Daten lässt sich sagen, dass sich das neue Samsung Galaxy A18 4G optisch kaum vom Galaxy A17 unterscheidet. Beim Preis ist jedoch eine deutliche Änderung vorgesehen. Während die Vorgängerversion bei etwa 200 Euro lag, wird für das neue Gerät ein Preis von bis zu 300 Euro erwartet.

Technische Daten und Leistung

Das Smartphone ist mit einem 6,7-Zoll-AMOLED-Bildschirm ausgestattet, der Full HD+-Auflösung und eine Bildwiederholrate von 90 Hz unterstützt. Auf der Vorderseite bleiben das Gorilla Glass Victus Schutzglas sowie die bekannte Notch erhalten. Bemerkenswert ist auch, dass die breiten Ränder um das Display und das dickere „Kinn“ an der Unterseite beibehalten wurden.

Die Hardware des Geräts bleibt unverändert und basiert auf dem MediaTek Helio G99 Prozessor. Die Basisversion ist mit 4 GB RAM sowie 128 oder 256 GB internem Speicher ausgestattet. Für zusätzlichen Komfort können microSD-Speicherkarten mit bis zu 2 TB eingesetzt werden.

Kamera- und Akkuleistung

Für Fotografie-Fans ist das Modell mit einem dreifachen Hauptkameramodul ausgestattet. Es umfasst einen 50 MP Hauptsensor, ein 5 MP Weitwinkelobjektiv und eine 2 MP Makrokamera. Die Frontkamera befindet sich traditionell in einer kleinen Aussparung im Display. Die Abmessungen des Geräts betragen 164,4 × 77,9 × 7,7 mm bei einem Gewicht von 193 Gramm.

Was die Akkulaufzeit betrifft, so verfügt das Smartphone über einen 5000 mAh Akku und unterstützt 25 W kabelgebundenes Laden. Das Gehäuse ist nach IP64 gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt. Zudem sind Wi-Fi 5 und Bluetooth 5.3 Adapter an Bord. Das Außendesign behält flache Paneele, ein vertikales Kameramodul und das Key Island-Element für die Tasten bei. Samsung bereitet zudem eine Galaxy A18 5G Version mit einem anderen Prozessor vor.