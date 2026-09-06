Erling Haaland lobt Manchester City Transfers und erkennt Arsenals Überlegenheit an

Erling Haaland hat die Aktivitäten von Manchester City auf dem Sommertransfermarkt hoch gelobt und seine Bewunderung für die Leistung der Neuzugänge zum Ausdruck gebracht. Dies berichtete das Portal Goal.com. Nach dem hart erkämpften Sieg gegen Coventry City hob der norwegische Stürmer besonders die Aktionen der neuen Teammitglieder Enzo Fernández und Iliman Ndiaye hervor. Diese Transfers waren ein wichtiger Schritt für den Verein nach dem Abschied von Pep Guardiola und dem Abgang von Leistungsträgern wie Rodri und Bernardo Silva. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Es sei daran erinnert, dass Manchester City einen erfolgreichen Saisonstart hingelegt und in den ersten drei Spielen der Premier League drei Siege eingefahren hat. Dennoch befindet sich der Verein unter dem neuen Cheftrainer Enzo Maresca in einer Übergangsphase. Die gravierenden Veränderungen im Kader und die Aktualisierungen des taktischen Spielstils zeigen, dass sich die Mannschaft in einer Aufbauphase befindet, auch wenn die Arbeit der Vereinsführung auf dem Transfermarkt von Experten positiv bewertet wird.

Debüt und Integration der neuen Spieler

Enzo Fernández wurde für den verletzten Nico O'Reilly in die Startelf berufen. Er konnte auf dem Platz überzeugen und war aktiv an der entscheidenden Torsituation beteiligt. Auch Iliman Ndiaye zog mit seinem Dribbling und seinen Bewegungen auf dem Feld die Aufmerksamkeit auf sich. In einem Interview mit den offiziellen Medien des Vereins betonte Erling Haaland, dass beide eine hervorragende Leistung gezeigt hätten.

"Sie haben beide ein sehr gutes Spiel gemacht", sagte Haaland. Der norwegische Torjäger merkte an, dass Fernández zwar seine Chancen nicht nutzen konnte, aber dennoch nützliche Aktionen zeigte. Ndiayes Fähigkeit, Gegner zu umspielen, habe ihn beeindruckt. Laut Haaland ist es eine wichtige Aufgabe, dass sich diese Spieler schnell an die Mannschaft anpassen und den Spielrhythmus finden.

Arsenals Überlegenheit und die Übergangsphase

Obwohl Manchester City Spiele gewinnt, räumte Erling Haaland ein, dass der amtierende Meister Arsenal derzeit einen gewissen taktischen und psychologischen Vorteil besitzt. Mikel Arteta baut seinen Kader seit mehreren Jahren auf, und diese Stabilität hat dem Team Geschlossenheit verliehen. Nach Haalands Ansicht befindet sich das aktuelle Manchester City genau in einer solchen Aufbauphase.

"Arsenal spielt schon lange zusammen und hat dies über einen langen Zeitraum aufgebaut, genau wie Manchester City, als ich ankam", fügte der Stürmer in einem Interview mit Viaplay hinzu. Dennoch bedankte er sich bei der Vereinsführung dafür, dass sie nicht nur starke Spieler verpflichtet hat, sondern auch Persönlichkeiten, die gut in die Mannschaft passen.