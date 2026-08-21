Von Menschen kaum gesehen: Zentralasiatische Wildkatze im Iran fotografiert

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Von Menschen kaum gesehen: Zentralasiatische Wildkatze im Iran fotografiert

In Zentralasien wurde eine dort vorkommende, von Menschen jedoch nur selten gesichtete Wildkatze im Iran fotografiert. Die Aufnahme weckte großes Interesse bei Naturfreunden.

Zentralasiatische Wildkatze gilt als eines der seltenen Raubtiere, die in den natürlichen Gebieten der Region leben. Da sie sich hauptsächlich an Orten bewegt, die nur selten von Menschen besucht werden, ist sie in freier Natur schwer zu beobachten. Ihr Vorkommen wurde auch in Usbekistan und Turkmenistan dokumentiert.

Die Aufnahme der Wildkatze im Iran ermöglichte es, ihr Leben in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten. Solche Bilder können Fachleuten zudem bei der Erforschung des Verbreitungsgebiets und der Lebensbedingungen der Art helfen.

Dass eine fernab menschlicher Blicke lebende Wildkatze fotografiert wird, gehört zu den seltenen Momenten in der Natur.

In einigen Regionen Zentralasiens leben Wildtiere noch immer an Orten, an denen der menschliche Einfluss gering ist.

ZentralasienIranPallaskatzeWildtiereUsbekistan
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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