Der katalanische Klub Barcelona hat zum Ende der Sommertransferperiode eine weitere wichtige Änderung in seinem Mittelfeld vorgenommen. Marc Casadó, einer der Leistungsträger aus der Akademie La Masia, wird seine Karriere bei dem Klub fortsetzen, der die Stadt A Coruña vertritt.

Der 22-jährige spanische Fußballer wird für eine Saison auf Leihbasis für sein neues Team spielen.

30-Millionen-Euro-Option und Vertragsbedingungen

Finanzielle Aspekte der offiziellen Vereinbarung zwischen den Klubs:

Kaufoption: Gemäß der Leihvereinbarung hat der Klub aus A Coruña das Recht, den Spieler am Ende der Saison für 30 Millionen Euro fest zu verpflichten;

Aktueller Vertrag mit Barcelona: Der laufende Arbeitsvertrag des Mittelfeldspielers bei den Katalanen ist bis zum Sommer 2028 datiert;

Marktwert: Das renommierte Portal Transfermarkt beziffert den aktuellen Transferwert des spanischen Talents auf 18 Millionen Euro .

Casadós Statistiken bei Barça und sein Entwicklungspotenzial

Der Stellenwert des jungen Mittelfeldspielers in der ersten Mannschaft: