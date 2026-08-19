Rodri nennt den wahren Grund für seine Wahl von Barcelona

Manchester Citys glanzvoller Ära ein Ende setzte und sich dem katalanischen Giganten anschloss, sorgte der Transfer des spanischen Stars Rodri in der Fußballwelt für großes Aufsehen. Trotz anderer lukrativer Angebote: Was war der entscheidende Faktor, der den erfahrenen Mittelfeldspieler zu Barcelona führte? Die erste öffentliche Erklärung des Spielers überraschte viele.

Abschied von City und eine Entscheidung aus dem Herzen: Rodris erste Worte

The Touchline In einem Interview mit

„Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Es war eine schwierige Entscheidung, weil ich den Klub verlassen habe, der mir alles gegeben hat. Aber Barcelona war für mich immer ein Vorbild von Weltklasse. Ich hatte auch eine andere Option, doch aufgrund der einzigartigen Philosophie des Klubs war Barcelona immer meine erste Wahl“, sagte Rodri.

Details zu Rodris neuem Vertrag bei Barcelona

Kategorie Vertrags- und Spielerdaten Spieler Rodri (Mittelfeldspieler) Neuer Verein Barcelona (Spanien) Laufzeit des aktuellen Vertrags Bis Sommer 2030 Hauptgrund für die Vereinswahl Die Vereinsphilosophie und die Vorbildfunktion im Weltfußball Ehemaliger Verein Manchester City

Langfristiges Projekt: Planung in Katalonien bis 2030

Der 30-jährige Mittelfeldspieler unterschrieb beim katalanischen Klub einen langfristigen Vertrag, der direkt bis Sommer 2030 läuft. Dies zeigt, dass die Verantwortlichen von Barcelona Rodri nicht nur als Führungsspieler für die Gegenwart, sondern auch als zentralen Baustein eines neuen Titelprojekts für die kommenden Jahre sehen.

Glaubt ihr, dass Rodri sich vollständig an Barcelonas Spielstil anpassen und den Champions-League-Pokal zum Klub zurückbringen kann?

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