Cristiano Ronaldos potenzielle Zukunft in Hollywood diskutiert

Experten äußern sich derzeit zur Möglichkeit, dass Cristiano Ronaldo, der aktuell für den saudi-arabischen Klub Al-Nassr spielt, nach seiner Fußballkarriere in der Hollywood-Filmindustrie Fuß fassen könnte. Spekulationen über die Zukunft des 41-jährigen portugiesischen Stars werden in der Fußballwelt heiß diskutiert, wie Goal.com berichtet. berichtet .

Laut Goal.com hat der ehemalige Premier-League-Torhüter Shaka Hislop die Möglichkeit eines Wechsels von Cristiano Ronaldo auf die große Leinwand nicht ausgeschlossen. Er ist der Meinung, dass der Sportler als eine der berühmtesten Persönlichkeiten der Welt das Recht hat, jeden Weg zu wählen, und seine finanziellen Möglichkeiten es ihm erlauben, jedes neue Projekt rein aus Freude zu verfolgen.

Globale Marke und Perspektiven in der Filmwelt

Cristiano Ronaldo ist nicht nur eine Fußballlegende, sondern auch eine riesige kommerzielle Persönlichkeit, die ihren Namen in eine globale Marke verwandelt hat. Sein Milliardenpublikum in den sozialen Medien, einschließlich Instagram und YouTube, zeigt seinen globalen Einfluss. Der Spieler selbst hat zugegeben, dass sich das Ende seiner Karriere nähert, und er besitzt bereits mehrere erfolgreiche Geschäftsprojekte.

Hislop betonte, dass es nicht unwahrscheinlich sei, dass Ronaldo nach Los Angeles geht und sein Glück in Blockbuster-Filmen versucht. Der Experte scherzte, dass der portugiesische Stürmer in Hollywood sogar als Sidekick des bekannten Schauspielers Vinnie Jones auftreten könnte.

Meinungen ehemaliger Teamkollegen

Vinnie Jones wechselte nach seiner Fußballkarriere erfolgreich in die Filmwelt und wirkte in über 90 Film- und Fernsehprojekten mit, darunter 'Bube, Dame, König, grAS' und 'Snatch – Schweine und Diamanten'. Sein Weg kann für viele Sportler als Vorbild dienen.

Zuvor betonte auch Cristiano Ronaldos ehemaliger Manchester-United-Teamkollege Mikael Silvestre in einem Interview mit GOAL, dass die Möglichkeiten für den portugiesischen Stürmer grenzenlos seien. Ihm zufolge ist Cristiano in der Lage, in jedem Bereich, den er betritt, und bei jeder Investition, die er tätigt, erfolgreich zu sein.