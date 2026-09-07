Der erfahrene Torhüter Vozinha, bekannt für seine glänzenden Leistungen für die Nationalmannschaft von Kap Verde bei der Weltmeisterschaft, zog bei seinem Debüt für den chilenischen Club Colo-Colo sofort mit seinem souveränen Spiel die Aufmerksamkeit auf sich. Laut Goal.com hielt der 40-jährige Schlussmann im Spiel gegen Huachipato in der ersten chilenischen Liga seinen Kasten sauber und trug maßgeblich dazu bei, die Tabellenführung seines Teams zu festigen. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Obwohl das Spiel im Estadio Ester Roa Rebolledo in Concepción mit einem torlosen Unentschieden endete, schadete dieses Ergebnis der Position von Colo-Colo, bekannt als Los Albos, nicht. Dieses Spiel war der erste offizielle Test für den 40-Jährigen in der chilenischen Meisterschaft. Nachdem der erfahrene Torhüter bereits im nationalen Pokal ohne Gegentor geblieben war, kommt er durch seine zuverlässigen Aktionen nun auf insgesamt 180 Minuten ohne Gegentreffer.

Selbstvertrauen auf dem Platz und Applaus der Fans

Während des Spiels begrüßten fast 20.000 Zuschauer den erfahrenen Torhüter mit Applaus. In seinem traditionellen gelben Trikot, das an seine WM-Auftritte erinnerte, agierte Vozinha im Strafraum äußerst ruhig und diszipliniert. Obwohl er kurz vor Ende der ersten Halbzeit einen kleinen Fehler machte, entschärfte eine Abseitsentscheidung des Linienrichters die Situation und das Team entging der Gefahr.

Die souveräne Leistung während des gesamten Spiels sorgte dafür, dass die tausenden mitgereisten Fans mehrfach aufstanden und applaudierten. Solche erfolgreichen Aktionen auf dem Platz gaben dem Trainerstab um Fernando Ortiz Sicherheit in Bezug auf die Stabilität in der Defensive.

Ein mutiger Schritt in Richtung Meisterschaft

Nach diesem Unentschieden behauptete Colo-Colo mit 53 Punkten die klare Tabellenführung. Die Schützlinge von Fernando Ortiz liegen 14 Punkte vor ihren engsten Verfolgern Universidad Católica und Universidad de Chile. Obwohl beide Verfolger am Wochenende gewannen, hat Los Albos das Schicksal im Titelrennen weiterhin fest in der eigenen Hand.

Obwohl die Mannschaft viele Chancen vor dem gegnerischen Tor nicht nutzen konnte, ermöglichen die defensive Ordnung und Vozinhas zuverlässige Leistung dem Trainer die richtige Wahl bei der Startaufstellung. Da sich die Saison dem Ende zuneigt, wird erwartet, dass die Klasse des erfahrenen Torhüters ein Schlüsselfaktor für die Qualifikation zur Copa Libertadores 2027 sein wird.