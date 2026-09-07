„Ich fordere jeden heraus!“: Khamzat Chimaev will bis Jahresende ins UFC-Oktagon zurückkehren

Einer der hellsten und intensivsten Kämpfer der UFC, der ungeschlagene Khamzat Chimaev ("Borz"), hat angekündigt, dass er bereit ist, vor Jahresende ins Oktagon zurückzukehren. Nach seinem erfolgreichen Auftritt beim RAF-Turnier in Moskau sprach der Star gegenüber Red Corner MMA über die aktuelle Lage im Mittelgewicht, den Gesundheitszustand potenzieller Gegner und seine Bereitschaft, als Ersatzkämpfer für den größten Titelkampf des Jahres einzuspringen.

„Gegner sind verletzt“: Hunter Campbells Antwort und ins Stocken geratene Verhandlungen

Laut Chimaev haben sich die Absagen einiger Kandidaten auf seine Pläne ausgewirkt:

Verletzungen bei zwei Anwärtern: Khamzat erklärte, dass zwei Top-Vertreter der Division – Caio Borralho und der ehemalige Champion Dricus du Plessis – derzeit verletzungsbedingt nicht kämpfen können;

Kommunikation mit dem UFC-Management: „Ich fordere jeden heraus; ich möchte so schnell wie möglich zurückkehren. Ich sagte zuvor, dass ich im Oktober zurückkehren wollte. Ich habe UFC-Vizepräsident Hunter angerufen – sie erklärten mir, dass Caio und Du Plessis verletzt sind“, stellte Chimaev die Situation klar;

Hunger auf das Oktagon: Trotz der langen Wartezeit für die Fans betonte „Borz“, dass er körperlich voll und ganz bereit sei, jederzeit gegen jeden Gegner anzutreten.

Strickland gegen Imavov: Chimaevs Angebot als Ersatz

Khamzat brachte seinen Namen mutig in die Diskussionen um den Titelkampf zum Jahresende ein:

„Ich bin bereit, die Ersatzoption zu sein“: Chimaev enthüllte seine Bereitschaft, für beide Seiten im geplanten Duell zwischen Sean Strickland und Nassourdine Imavov einzuspringen;

Mögliche Änderungen: „Wir werden sehen, was passiert, ich weiß es nicht genau. Vielleicht kämpfen Imavov und Strickland nicht, irgendetwas könnte passieren – ich bin bereit, gegen jeden Gegner anzutreten“, sagte Khamzat und deutete auf unvorhergesehene höhere Gewalt hin;

Der kürzeste Weg zum Gürtel: Sollte ein Teilnehmer dieses Titelkampfes in letzter Minute ausfallen, würde Chimaevs Einspringen als Ersatz ihn direkt in einen UFC-Meisterschaftskampf führen.

Finale in Las Vegas: Große Spannung für UFC 335

Kurz vor dem letzten nummerierten Event des Jahres steht die Organisation vor wichtigen Entscheidungen:

Ort und Datum von UFC 335: Obwohl der Kampf zwischen Sean Strickland und Nassourdine Imavov noch nicht offiziell bestätigt wurde, gehen Experten davon aus, dass dieses Duell der Hauptkampf von „UFC 335“ am 12. Dezember in Las Vegas sein wird;

Die letzte große Show des Jahres: „UFC 335“ ist das letzte nummerierte Event der Organisation im Jahr 2026, und Chimaevs Aufnahme in diese Card würde den kommerziellen Erfolg und das Zuschauerinteresse zweifellos vervielfachen.

Glaubt ihr, dass Khamzat Chimaev es wirklich schafft, bei der Show in Las Vegas am 12. Dezember zu kämpfen? Wenn er in einem Titelkampf gegen Strickland oder Imavov ins Oktagon steigt, welche Chancen räumt ihr „Borz“ gegen seine Gegner ein? Schreibt eure Meinung in die Kommentare!