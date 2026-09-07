Huawei stellt neuen Kirin 9050 Pro Chip vor

Zusammen mit dem faltbaren Smartphone Mate XT 2 hat Huawei offiziell seinen neuesten Flaggschiff-Mobilprozessor, den Kirin 9050 Pro, vorgestellt. Diese Hochleistungsplattform stellt einen bedeutenden Schritt auf dem Markt für Mobilgeräte dar und zeichnet sich durch eine fortschrittliche Architektur sowie verbesserte Rechenkapazitäten aus, berichtet Ixbt.com. berichtet .

Laut Informationen von ixbt.com lag der Fokus bei der Entwicklung des neuen Chipsatzes vor allem auf der LogicFolding-Architektur und dem neuen Linxi-Prozessorblock. Dank dieser Lösungen konnte die Gesamtleistung im Vergleich zu den Vorgängermodellen um 42 Prozent gesteigert werden.

Technische Daten und Grafikfähigkeiten

Den vorliegenden Daten zufolge ist die Single-Core-Leistung des Kirin 9050 Pro Prozessors um 24 Prozent gestiegen, während die Multi-Core-Leistung sogar um 52 Prozent zugenommen hat. Die Synergie zwischen Software und Hardware passt den Betrieb der Kerne an spezifische Arbeitslasten an und sorgt so für hohe Geschwindigkeit und Energieeffizienz.

Auch bei der Grafik wurden erhebliche Verbesserungen vorgenommen; das Gerät ist mit einem Grafik-Subsystem der neuen Generation vom Typ Maleoon ausgestattet, das hardwarebeschleunigtes Raytracing unterstützt. Durch zusätzliche Rechenblöcke und einen verdoppelten Cache-Speicher konnte die Rendering-Geschwindigkeit um 142 Prozent gesteigert werden.

Künstliche Intelligenz und Kommunikationstechnologien

Im Einklang mit modernen Trends ist der Chip mit der Da Vinci NPU-Architektur für KI-Aufgaben ausgestattet. Dieser neuronale Prozessor mit einer Gesamtkapazität von 30 Milliarden Parametern ermöglicht es, multimodale MoE-Modelle direkt auf dem Gerät auszuführen.

Zudem verfügt die Plattform über ein neues Balong-Modem, das sowohl Satelliten- als auch terrestrische Kommunikationsarchitekturen integriert. Dieses Kommunikationstool garantiert eine unterbrechungsfreie Verbindung selbst in entlegensten Gebieten.

Um einen stabilen Betrieb zu gewährleisten, wurden ein mehrkanaliges Wärmeableitungssystem und moderne mobile Sicherheitsmechanismen implementiert. All dies macht den Kirin 9050 Pro zu einer der fortschrittlichsten Entwicklungen in der Mobilfunkbranche.