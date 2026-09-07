„Page — ein völlig anderes Niveau!“: Bogdan Guskov analysiert die Niederlage von Nursulton Ruziboev

Ein berühmter MMA-Kämpfer aus Usbekistan, der beim UFC Fight Night 287 Turnier in Paris, Frankreich, im drittwichtigsten Kampf des Abends das Oktagon betrat, Nursulton Ruziboev musste unerwartet eine Niederlage hinnehmen. In einem intensiven 3-Runden-Duell gegen den erfahrenen 39-jährigen englischen Star Michael „Venom“ Page siegte der Brite einstimmig nach Punkten. Während dieses unerwartete Ergebnis unter den Fans für hitzige Diskussionen sorgte, gab ein weiterer unserer UFC-Vertreter, Bogdan Guskov, eine objektive Einschätzung zu Nursultons Leistung und Pages Können ab.

Harter Kampf in Paris: Eine Niederlage nach Punkten

Einer der Hauptkämpfe bei UFC Fight Night 287 verlief unter großem Druck:

Ein 15-minütiger Test gegen „Venom“: Nursulton Ruziboev kämpfte über drei volle Runden gegen Michael Page, einen ehemaligen Bellator-Star, der für seinen gefährlichen und unkonventionellen Kampfstil bekannt ist;

Einstimmige Entscheidung: Der englische Athlet, der die Distanz meisterhaft kontrollierte und bei den Treffern im Vorteil war, sicherte sich den Sieg nach den Wertungen der Punktrichter;

Fan-Diskussion: Für den usbekischen Kämpfer ist dies die zweite Niederlage in der UFC, und in den sozialen Medien werden verschiedene Meinungen zum Kampfverlauf und zu Nursultons Taktik geäußert.

„Man merkt sein Alter überhaupt nicht“: Bogdan Guskov über das Niveau von Page

Der UFC-Halbschwergewichtler Bogdan Guskov lobte das Kaliber seines Gegners in höchsten Tönen:

Eine einzigartige Schule: „Michael Page ist ein völlig anderes Niveau, ein Kämpfer mit seinem ganz eigenen Stil“, betonte Guskov;

Dynamik wie vor 10 Jahren: Laut Bogdan gibt es trotz des Alters von 39 Jahren keine Anzeichen des Alterns beim englischen Kämpfer; seine Geschwindigkeit und Bewegungsdynamik sind genau wie vor 10 Jahren;

Vorbereitung und Erfahrung: Guskov erkannte an, dass Page zwar das für die Jugend typische leichtsinnige Risiko verloren haben mag, seine Gelassenheit und die Fähigkeit, den Ring zu lesen, jedoch auf höchstem Niveau sind.

„Die erste Runde war großartig“: Was fehlte Nursulton?

Guskov ging auf die Aktionen unseres Landsmanns im Oktagon und die Bedeutung dieses Kampfes ein:

Erfolgreicher Start: Nach Guskovs Meinung startete Nursulton sehr gut in den Kampf und konnte in der ersten Runde würdigen Widerstand leisten und seinen Plan erfolgreich umsetzen;

Verlust des Skripts: „Die erste Runde war großartig, aber dann schaffte es Page, seine Pläne umzusetzen und das Kampfgeschehen nach seinen Wünschen zu diktieren“, stellte der Athlet klar;

Niederlage — eine Schule der Härtung: Als Reaktion auf die Kritik in den sozialen Medien ermutigte Bogdan Nursulton: „Wie in den Kommentaren gesagt wurde, war es in der Tat ein harter Kampf für Ruziboev, aber genau solche Kämpfe härten einen Menschen und einen Kämpfer ab.“

Was glauben Sie, Nursulton Ruziboevsgrößter Fehler im Kampf gegen Michael Page war: Hat er die Möglichkeiten für den Bodenkampf zu wenig genutzt oder konnte er sich nicht an die unkonventionelle Distanz des Gegners anpassen? Kann diese Niederlage, wie Bogdan Guskov sagte, eine wichtige Lektion für Ruziboevs Zukunft in der UFC sein? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!