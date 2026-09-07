Xiaomi 18 Pro Markteinführung steht bevor: Neuer Snapdragon und Lofic-Kamera

Die offizielle Vorbestellungsphase für die Xiaomi 18 Pro Smartphone-Serie, deren Vorstellung für September erwartet wird, hat in den Offline-Einzelhandelsgeschäften begonnen. Laut ixbt.com wird erwartet, dass diese Flaggschiff-Geräte den Markt für Mobiltechnologie maßgeblich beeinflussen werden, da sie mit modernster Hardware und Prozessoren der nächsten Generation ausgestattet sein werden. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

Neue Rekorde bei Qualcomm-Prozessoren

Eines der wichtigsten Ereignisse auf dem Smartphone-Markt ist der Qualcomm Snapdragon Summit, der am 23. September stattfindet. Auf dieser Veranstaltung werden voraussichtlich zwei leistungsstarke Chips der nächsten Generation für 2026 vorgestellt: der Standard Snapdragon 8 Elite Gen 6 (SM8950) und der noch leistungsfähigere Snapdragon 8 Elite Ultra / Extreme Gen 6 (SM8975).

Es wird berichtet, dass beide Prozessoren auf Basis des fortschrittlichen 2nm-Fertigungsprozesses von TSMC hergestellt werden. Besonders bemerkenswert ist, dass die Top-Version der Serie voraussichtlich zum ersten Mal in der Geschichte mobiler Chips die 5 GHz-Frequenzgrenze überschreiten wird.

Fortschrittliche Lofic-Kameratechnologie

Auch die fotografischen Fähigkeiten des Smartphones werden erheblich verbessert. Durchgesickerten Informationen zufolge wird das Modell Xiaomi 18 Pro Max mit einer 200-Megapixel-Hauptkamera ausgestattet sein, die über einen großen Sensor und moderne Lofic-Technologie verfügt.

Das Gerät wird zudem ein 200-Megapixel-Teleobjektiv-Modul mit großem Sensor für Makroaufnahmen sowie ein hochwertiges Weitwinkelobjektiv enthalten. Das Standardmodell Xiaomi 18 Pro könnte ebenfalls ein ähnliches duales 200-Megapixel-Kamerasystem erhalten, wobei jedoch davon ausgegangen wird, dass dessen Hauptsensor nicht die Lofic-Technologie verwendet.

Solche High-Tech-Lösungen stoßen bei Smartphone-Enthusiasten auf großes Interesse. Die Tatsache, dass bereits Vorbestellungen in Offline-Verkaufsstellen möglich sind, zeigt die hohe Nachfrage der Nutzer nach diesem Flaggschiff.

Zur Erinnerung: Die September-Präsentation von Xiaomi wird voraussichtlich die wichtigsten Trends der Mobilfunkbranche für das kommende Jahr bestimmen. Die Kombination aus Prozessoren der nächsten Generation und fortschrittlichen Kameras wird den Wettbewerb auf dem Markt zweifellos weiter verschärfen.