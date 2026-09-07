Xiaomi stellt das Mijia Smart Fish Tank 2 Pro vor

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Xiaomi stellt das Mijia Smart Fish Tank 2 Pro vor

Xiaomi hat sein Ökosystem an Smart-Geräten erweitert und das Mijia Smart Fish Tank 2 Pro der neuen Generation auf den Markt gebracht. Mit einem Fassungsvermögen von 31 Litern zeichnet sich das Gerät durch fortschrittliche Funktionen aus, die die Fischpflege automatisieren und eine ständige Überwachung der Wasserumgebung ermöglichen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com wird das neue Produkt auf dem chinesischen Markt zu einem Preis von 649 Yuan angeboten. Die Gesamtabmessungen des Geräts betragen 505×292×334 mm, und das Reservoir besteht aus hochwertigem, ultra-klarem Glas. Die spezielle Konstruktion des Aquariendeckels verhindert, dass Fische herausspringen.

Fortschrittliche Filterung und automatisierte Steuerung

Eine der wichtigsten Neuerungen des Geräts ist ein verbessertes Filtersystem, das Trocken- und Nasszonen voneinander trennt. Das Wasser fließt nacheinander durch mehrstufige Filtermaterialien, während der U-förmige biochemische Kartuschenkanal die Kontaktzeit des Wassers mit dem Bakterienfilter deutlich verlängert.

Der mehrschichtige Filter fängt Abfälle und Futterreste effektiv auf. Zudem hilft ein schnelles Wasserablasssystem, Verunreinigungen in kurzer Zeit zu beseitigen. Die Pumpe ist mit einem hocheffizienten bürstenlosen Motor, Keramikwellen und zusätzlicher Geräuschisolierung ausgestattet, was einen sehr leisen Betrieb gewährleistet.

Smart-Funktionen und Display

Der Aquariendeckel ist mit einem 1,47-Zoll-Farbdisplay und einem transparenten Fenster ausgestattet, das die Wassertemperatur und den aktuellen Systemstatus ständig anzeigt. Das Beleuchtungssystem besteht aus vollfarbigen RGB-LEDs mit einstellbarer Helligkeit und Farbe.

Zu den Funktionen des Geräts gehören:

  • Fernsteuerung von Wasserdurchfluss und Pumpengeschwindigkeit über die Mi Home App;
  • Fütterung der Fische nach einem festgelegten Zeitplan mit dem eingebauten automatischen Futterspender;
  • Systemsteuerung mit Unterstützung des Xiao Ai Sprachassistenten;
  • Automatische Auswahl von Beleuchtungs- und Filterparametern basierend auf Art und Anzahl der Fische.
Benutzer können Temperaturänderungen im Aquarium über die Mi Home App verfolgen und erhalten rechtzeitig Warnungen bei Systemstörungen. Dies vereinfacht den Pflegeprozess erheblich, auch für Aquaristik-Anfänger.

XiaomiMijia Smart Fish Tank 2 ProSmart HomeGadgetsAquarium
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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