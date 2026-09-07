Isar Aerospace bringt erfolgreich Satelliten in die Umlaufbahn

Ein bedeutendes historisches Ereignis hat sich in der europäischen privaten Raumfahrtindustrie ereignet. Das deutsche Unternehmen Isar Aerospace hat mit seiner Spectrum-Rakete erfolgreich eine Nutzlast in den erdnahen Orbit befördert. Dieser Erfolg signalisiert, dass auf dem europäischen Raumfahrtmarkt eine ernstzunehmende Alternative zu globalen Wettbewerbern wie SpaceX entsteht, berichtet Ixbt.com. berichtet .

Laut ixbt.com fand der historische Flug vom Andøya Spaceport in Norwegen im Rahmen der Mission «Onward and Upward» statt. Für das Unternehmen war dies der zweite Testflug, bei dem alle kritischen Phasen planmäßig abgeschlossen wurden. Die Rakete durchlief erfolgreich die Zone des maximalen aerodynamischen Drucks, führte die Stufentrennung durch, zündete das Triebwerk der zweiten Stufe und erreichte den Zielorbit.

Orbitalmanöver und fünf CubeSat-Einheiten

Nach dem erfolgreichen Erreichen des Orbits führte die Spectrum-Rakete ein spezielles Manöver durch. Anschließend setzte sie fünf CubeSat-Satelliten sowie ein wichtiges technologisches Experiment erfolgreich im Weltraum aus. Experten konnten eine stabile Kommunikation mit den ersten Einheiten herstellen, während der Status der übrigen Satelliten schrittweise überprüft wird.

Zu den im Rahmen dieser Mission ins All beförderten Nutzlasten gehörten die folgenden wissenschaftlichen und technologischen Geräte:

CyBEEsat wissenschaftliches Gerät

TriSat-S Satellit

Platform 6 Technologiemodul

FramSat-1 Gerät

SpaceTeamSat1 Weltraumdebüt

Eine neue Ära für die europäische Raumfahrt

Dieser Erfolg markiert einen Wendepunkt in der Geschichte der europäischen kommerziellen Raumfahrt. Isar Aerospace gilt als das erste private kommerzielle Raumfahrtunternehmen in Europa, das mit privatem Kapital gegründet wurde und Satelliten eigenständig mit einer eigenen Rakete in den Orbit befördert hat.

Es sei daran erinnert, dass dieser Flug für die Trägerrakete Spectrum von besonderer Bedeutung war. Der erste Versuch des Unternehmens war zuvor gescheitert, doch das Team konnte in kurzer Zeit alle Fehler analysieren und die technischen Mängel beheben.

Derzeit nehmen private Initiativen und wiederverwendbare Technologien eine zentrale Rolle auf dem globalen Raumfahrtmarkt ein. Dieser Erfolg von Isar Aerospace wird als strategischer Schritt zur Erweiterung der unabhängigen Zugangsmöglichkeiten der EU-Länder zum Weltraum gewertet.