Xiaomi stellt den neuen Smart Switch 2 Smart-Wandschalter vor

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Xiaomi stellt den neuen Smart Switch 2 Smart-Wandschalter vor

Xiaomi hat auf dem chinesischen Markt den neuen Smart Switch 2 eingeführt, der sich problemlos auch in älteren Häusern mit vorhandener Verkabelung installieren lässt. Laut Ixbt.com erregt das Gerät aufgrund seiner technischen Möglichkeiten und universellen Funktionen Aufmerksamkeit und wird zu Preisen ab 69 Yuan angeboten. Dies berichtet Ixbt.com .

Das neue Smart-Gerät ist über die Crowdfunding-Plattformen Xiaomi Mall und Xiaomi Youpin erhältlich. Um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Nutzer gerecht zu werden, hat der Hersteller das Modell in Varianten mit einer, zwei und drei Tasten entwickelt, die in Standard-Unterputzdosen vom Typ 86 passen.

Technische Spezifikationen und Sicherheit

Einer der Hauptvorteile des Geräts ist, dass es unabhängig vom Vorhandensein eines Neutralleiters installiert werden kann. Der Smart Switch 2 erkennt die Konfiguration des Stromnetzes automatisch und wählt den passenden Betriebsmodus, was für Bewohner älterer Gebäude eine große Erleichterung darstellt.

Besonderes Augenmerk wurde auch auf die Sicherheit gelegt: Das Gehäuse besteht aus feuerfestem V-0-Polycarbonat, das Temperaturen von 850 Grad standhält. Zudem ist das Relais für eine Million Schaltzyklen ausgelegt, und der Einsatz spezieller Technologie beim Nulldurchgang der Spannung reduziert die Belastung der Kontakte erheblich.

Rolle im Smart-Home-System

Das Modell Smart Switch 2 unterstützt die Mesh 2.0-Technologie. Dadurch ist die Reaktionsgeschwindigkeit des Geräts im Vergleich zur vorherigen Generation um 50 Prozent gestiegen, während Netzwerkoperationen 80 Prozent schneller ausgeführt werden.

Über die Mi Home App können Nutzer verschiedenen Aktionen wie einfachem Drücken, doppeltem Drücken oder langem Drücken der Tasten unterschiedliche Befehle zuweisen. Bei Bedarf kann der Schalter auch als vollwertige kabellose Fernbedienung für andere Smart-Home-Geräte verwendet werden.

Die elektrische Schaltung wurde speziell optimiert, um das Flackern von stromsparenden LED-Lampen im ausgeschalteten Zustand zu reduzieren. Die 11 mm dicke Frontplatte aus organischem Glas verleiht ihm ein modernes und ästhetisches Erscheinungsbild.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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