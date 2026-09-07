„Ohne Gold ist das eine Schande!“: Alarmstimmung im kasachischen Boxsport

Eine alarmierende Erklärung hat für großes Aufsehen und heftige Debatten in der Welt des kasachischen Boxens gesorgt. Der renommierte Sportexperte und ehemalige Boxer Aydar Sharibayev sprach offen über den aktuellen Zustand der Nationalmannschaft und warnte, dass dem Team bei den bevorstehenden großen internationalen Wettbewerben ein echtes Debakel droht. Er betonte, dass sich die Mannschaft in einer tiefen Krise befindet: mangelnde Wettbewerbsfähigkeit, ein begrenzter Talentpool und autokratische Entscheidungen könnten dazu führen, dass das kasachische Boxen auf der Weltbühne an Boden verliert, insbesondere im Vergleich zu starken Nachbarn.

„Unsere Nachbarn schlafen nicht“: Fehlende Tiefe und die „Hausaufgaben“ der Gegner

In einem Beitrag auf seiner Seite zählte Aydar Sharibayev die Schwachstellen der Nationalmannschaft auf:

5 Kämpfer pro Gewichtsklasse nötig: Nach Ansicht des Experten gibt es derzeit in Kasachstan in jeder Gewichtsklasse nur einen oder höchstens zwei bis drei zuverlässige Boxer. Den Anforderungen des modernen Boxens zufolge müssen jedoch mindestens fünf hochkarätige, austauschbare und wettbewerbsfähige Kämpfer pro Gewichtsklasse vorhanden sein, um Spitzenleistungen zu erzielen;

Taktische Vorbereitung der Nachbarn: „Unsere Nachbarn und anderen Rivalen schlafen nicht. Sie alle machen ihre ‚Hausaufgaben‘ gegen unsere Boxer gründlich und bereiten sich taktisch vor“, betonte Sharibayev (Experten beziehen sich hier eindeutig auf die dominierende Boxschule aus Usbekistan);

Der Fehler, nur an den Nummer 1 festzuhalten: Er merkte an, dass die Praxis, zu allen Wettbewerben nur die erstplatzierten Athleten mitzunehmen, falsch sei und dass auch junge Boxer auf den Plätzen zwei und drei regelmäßig Chancen und internationale Erfahrung erhalten müssten.

Aufruf gegen Alleingänge: „Ein schlechtes System ist besser als gar keines“

Der Experte kritisierte auch scharf die Führung der Nationalmannschaft und den Ansatz des Trainerstabs:

Schluss mit Einzelentscheidungen: Der Experte betonte, dass die gesamte Verantwortung in der Nationalmannschaft nicht allein beim Cheftrainer liegen dürfe und Entscheidungen in Absprache mit dem gesamten Trainerstab sowie erfahrenen Fachleuten des Landes getroffen werden sollten, anstatt durch eine einzelne Person;

„Komm zur Besinnung, bevor du den Verstand verlierst“: „Nachdem wir bei den Olympischen Spielen ohne Gold zurückgekehrt sind, ist es keine Lösung, nur enttäuscht zu sein oder sich zu beschweren. Wenn wir morgen kein einziges Gold gewinnen, dann ist das eine echte Schande“, warnte er;

Die Gefahr der Systemlosigkeit: Unter Anspielung auf ein deutsches Sprichwort schloss Sharibayev: „Sogar ein schlechtes System ist besser als gar kein System. Was wir jetzt am dringendsten brauchen, ist ein System, ein System und nochmals ein System. Nur mit einem System wird es beständige Siege geben.“

Vor den Asienspielen in Japan: Nasanovs Team unter großem Druck

Dass diese kritische Äußerung kurz vor dem wichtigsten Sportereignis des Jahres fiel, verschärft die Situation zusätzlich:

Start der Asienspiele: Die Boxwettbewerbe der Asienspiele finden vom 21. September bis zum 2. Oktober im japanischen Nishio statt;

Trainingslager in Übersee und Reise nach Tokio: Die kasachische Nationalmannschaft unter der Leitung von Cheftrainer Nurjan Nasanov hat ein intensives Trainingslager in Los Angeles (USA) abgeschlossen und führt die letzte Vorbereitungsphase direkt in Japan durch;

Kader wird geheim gehalten: Der offizielle Kader für die Männerkämpfe wurde noch nicht bekannt gegeben, was die Spannung bei Fans und Experten weiter anheizt.

Wie begründet sind Ihrer Meinung nach die Sorgen von Aydar Sharibayev über das kasachische Boxsystem? Werden unsere Nachbarn bei den Asienspielen in Japan der Stärke der usbekischen Boxer Paroli bieten können, oder bleibt die Dominanz im Ring weiterhin vollständig bei unseren Boxern? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!