José Mourinho kritisiert VAR-Entscheidungen im Spiel gegen Real Betis scharf

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José Mourinho kritisiert VAR-Entscheidungen im Spiel gegen Real Betis scharf

Real Madrid Cheftrainer José Mourinho äußerte nach der Niederlage gegen Real Betis in der La Liga schwere Bedenken hinsichtlich der Schiedsrichterleistung und des VAR-Systems. Während der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel gegen Inter forderte der portugiesische Taktiker eine Klärung der Elfmetersituation um Kylian Mbappé sowie der Kriterien, nach denen die Schiedsrichter die Regeln anwenden. Dies berichtet Goal.com. berichtet .

Laut Informationen von Mundo Deportivo war der Hauptstreitpunkt des Spiels die Tatsache, dass der von Mbappé ausgeführte Elfmeter nicht wiederholt wurde. Obwohl er zugab, dass Real Madrid verlor, weil sie ihre Chancen nicht in Tore ummünzen konnten, betonte der Trainer, er verstehe nicht, warum der VAR nicht eingriff und warum die Regeln ignoriert wurden.

VAR-System und die Frage der Regelkenntnis

José Mourinho kritisierte die Aktionen der Schiedsrichter scharf und erklärte, dass Fehler auf diesem Niveau unprofessionell seien. Seiner Meinung nach haben die Verantwortlichen die Situation entweder ignoriert, weil sie die Regeln nicht kannten, oder sie taten es absichtlich.

"Wir haben gegen Betis verloren, weil wir unsere Angriffe nicht in Tore verwandeln konnten. Aber warum wurde der Elfmeter nicht wiederholt? War es, weil der VAR die Regeln nicht kannte, oder wurde es absichtlich so gemacht? Wenn sie keine Wiederholung angeordnet haben, weil sie die Regel nicht kannten, sollten sie nach Hause gehen. Wenn sie es absichtlich getan haben, ist das noch schlimmer", sagte Mourinho gegenüber Reportern.

Der Trainer prognostizierte zudem, dass bei einer ähnlichen Situation in den kommenden Monaten der Elfmeter sicherlich wiederholt werden würde, und forderte, dass das aktuelle Schiedsrichtergremium eine transparente Erklärung zu solchen Angelegenheiten abgeben müsse.

Situation um Vinícius Júnior

Die kontroversen Episoden beschränkten sich nicht nur auf den Elfmeter. José Mourinho ging auch gezielt auf die Gelbe Karte ein, die Vinícius Júnior von den Schiedsrichtern gezeigt wurde. Der brasilianische Flügelspieler wurde verwarnt, weil er sich dem Schiedsrichter näherte, um eine Erklärung zu verlangen.

"Eine weitere Sache, die ich wissen möchte, ist, warum Vinícius als Kapitän nicht zum Schiedsrichter gehen konnte, um eine Erklärung zu verlangen?", fragte der Trainer von Real Madrid.

Diese Ereignisse sorgen im Lager von Madrid vor den wichtigen Champions-League-Spielen für Diskussionen. Während sich das Team auf das Duell gegen Inter vorbereitet, konzentriert sich der Trainerstab weiterhin auf die Ungerechtigkeiten bei der Schiedsrichterleistung in der heimischen Liga.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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