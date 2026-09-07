Enzo Maresca erklärt, warum Erling Haaland Pausen braucht

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Enzo Maresca erklärt, warum Erling Haaland Pausen braucht

Manchester CityCheftrainer Enzo Maresca teilte seine Pläne bezüglich der Belastung und Spielzeit des Star-Stürmers Erling Haaland mit.

Der 26-jährige norwegische Torjäger stand in allen bisherigen 4 Pflichtspielen der neuen Saison in der Startelf und erzielte dabei 3 Tore. Am Samstag, den 5. September, sicherte Haalands einziger Treffer den „Citizens“ einen wichtigen 1:0-Sieg gegen Coventry. Jedoch, Manchester Citybetonte, dass der Stürmer nicht in jedem Spiel durchspielen kann.

„Wir müssen Erling schützen, denn die Saison ist sehr lang. Es wird Spiele geben, in denen wir ihm eine Pause gönnen müssen“, wurde der italienische Trainer von The Touchline zitiert.

Ein straffes Programm erwartet die Mannschaft aus Manchester: Am Dienstagabend tritt das Team am ersten Spieltag der UEFA Champions League auswärts gegen Porto an.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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