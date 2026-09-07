SpaceX bringt weitere Starlink-Satelliten erfolgreich in den Orbit

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SpaceX bringt weitere Starlink-Satelliten erfolgreich in den Orbit

Der Luft- und Raumfahrtriese SpaceX hat einen weiteren erfolgreichen Weltraumflug absolviert und 27 zusätzliche Starlink-Satelliten in den niedrigen Erdorbit befördert. Laut ixbt.com ist dieser Einsatz ein wichtiger Teil der konsequenten Bemühungen, das globale Internetnetzwerk zu erweitern und eine Hochgeschwindigkeitsverbindung aus dem Weltraum bereitzustellen. Dies berichtet Ixbt.com .

Die für diese Mission ausgewählte Falcon 9-Trägerrakete hob am 6. September um 7:26 Uhr Ortszeit von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien, USA, ab. Die technische Präzision der Rakete und die sorgfältig berechnete Flugbahn ermöglichten die Erfüllung der Aufgaben ohne Probleme.

Wiederverwendbare Technologien und Flugdetails

Während des Fluges kehrte die erste Stufe der Rakete erfolgreich zur Erde zurück. Für den B1088-Booster war dies der neunzehnte Flug. Experten betonten, dass diese Stufe eine sanfte Landung auf der autonomen Drohnenplattform namens „Of Course I Still Love You“ im Pazifischen Ozean vollzog. Derzeit liegt der absolute Rekord von SpaceX bei der Wiederverwendung einer ersten Stufe bei 37 Flügen.

Die Oberstufe der Rakete setzte den Flug erfolgreich fort und brachte 27 Raumfahrzeuge in den vorgesehenen Orbit. Alle Prozesse verliefen planmäßig, und etwa 62 Minuten nach dem Start hatten die Satelliten ihre Zielpositionen vollständig eingenommen.

Globales Netzwerk und Statistiken des laufenden Jahres

Dieser erfolgreiche Start war die 103. Mission, die im Jahr 2026 mit Falcon 9-Raketen durchgeführt wurde. Die Statistik zeigt, dass 80 der gesamten Flüge in diesem Jahr darauf ausgerichtet waren, die Starlink-Konstellation zu erweitern und neue Geräte zu stationieren.

Derzeit übersteigt die Gesamtzahl der aktiven Starlink-Satelliten im Orbit 11.000. Dies erhöht die Netzwerkkapazitäten weltweit weiter und beschleunigt die Internetversorgung entlegener Regionen.

Es wird darauf hingewiesen, dass derzeit alle Starlink-Flüge ausschließlich von der Vandenberg-Basis aus durchgeführt werden. Starts in Florida sind vorübergehend ausgesetzt, bis die Starship-Rakete am dortigen Weltraumbahnhof des Unternehmens einsatzbereit ist.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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