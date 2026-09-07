Am dritten Spieltag der Premier League Manchester Citybesiegte den Liga-Neuling Coventry knapp mit 1:0. Doch hinter diesem Sieg verbergen sich Momente, die sich gleich zu Spielbeginn ereigneten und den tausenden Fans im Stadion das Blut in den Adern gefrieren ließen. Der usbekische Verteidiger Abdukodir Husanov und der Star-Torhüter Gianluigi Donnarumma waren an einem unerwarteten Fehler beteiligt, der für die 'Cityzens' schwerwiegende Folgen hätte haben können. Was geschah also in jener 6. Minute und warum kritisierte Enzo Maresca Husanov nach dem Spiel?

Millimeterentscheidung: Wie begann das Drama?

Gerade einmal 6 Minuten waren im Etihad Stadium gespielt, als die City-Fans einen echten Schock erlebten. Experten des renommierten esteemedkompany.com Portals haben diese Szene detailliert analysiert:

Unerwarteter Pass: Verteidiger Abdukodir Husanov spielte unter Druck den Ball zurück zu Donnarumma, der auf der eigenen Torlinie stand;

Fehler bei der Annahme: Donnarumma unterlief ein grober Fehler bei der Ballannahme, und das Leder rollte in Richtung Tornetz;

Ein paar Millimeter: Der italienische Torhüter warf sich in letzter Sekunde dazwischen und klärte den Ball wenige Millimeter vor der Linie, wodurch er ein Eigentor verhinderte;

Die Schützlinge von Frank Lampard verpassten unerwartet die Chance, in Führung zu gehen und den Spielverlauf grundlegend zu verändern.

Das offene Eingeständnis des Cheftrainers

„Das ist Gigio! Wir wissen, dass er ein sehr guter Torhüter ist! Ich glaube nicht, dass Abdukodir Husanovs Pass zu Gigio in dieser Situation die richtige Entscheidung war. Aber er hat einige gute Paraden gezeigt und wir sind zufrieden mit ihm“, sagte 'Cityzens'-Coach Enzo Maresca offen.

Tatsächlich zeigte Donnarumma erneut, dass er Schwächen beim Spielaufbau mit dem Fuß hat. Doch nach seinem anfänglichen Fehler wurde er zum wahren Helden.

Die wahren Helden des Sieges und die Statistik

Spieler Aufgabe im Spiel Wichtigster Einfluss Gianluigi Donnarumma Torhüter Nach dem Fehler mindestens 3 entscheidende Paraden sicherten die 3 Punkte Abdukodir Husanov Rechter Verteidiger Nach der Situation in der 6. Minute agierte er während des restlichen Spiels fehlerfrei und zuverlässig und überzeugte Erling Haaland Stürmer Derjenige, der das Spiel entschied das einzige Tor war der Torschütze

Ohne Donnarummas Paraden Manchester Cityhätte in diesem Spiel definitiv Punkte verloren. Husanov hingegen überwand die anfängliche Nervosität und ließ den gegnerischen Flügelstürmern in der restlichen Spielzeit keine Chance mehr.

Wer trägt Ihrer Meinung nach mehr Schuld an dieser Situation: Abdukodir Husanov für den riskanten Pass oder Donnarumma für die misslungene Ballannahme? Stimmen Sie Marescas Meinung zu Husanov zu?

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