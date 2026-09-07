Berichte, dass der brasilianische Star Neymar in die USA wechseln könnte, um dort mit Lionel Messi und Luis Suárez das legendäre „MSN“-Angriffstrio wieder zu vereinen, stoßen in der Fußballwelt auf großes Interesse. Doch dieser mögliche Transfer wirft erneut ernsthafte Fragen zu den Regeln im nordamerikanischen Fußball und deren Durchsetzungsmechanismen auf. Dies berichtet Goal.com. berichtet .

Laut Goal.com äußerte sich der bekannte uruguayische Experte Gus Poyet zu diesem Thema und übte kritische Kritik an den Regularien der US-Meisterschaft. Der ehemalige Mittelfeldspieler verfolgt die Karriere von Luis Suárez genau und betonte, dass der erfahrene Stürmer trotz Knieproblemen auch mit 39 Jahren weiterhin auf hohem Niveau spielt.

Luis Suárez' Karriere in den USA

Der ehemalige Stürmer von Liverpool und Barcelona erzielte im Jahr 2026 12 Tore für Inter Miami . Damit erhöhte er seine Gesamtzahl an Treffern für den Klub aus Florida auf 54 in 107 Spielen. Obwohl er in Sachen Torausbeute nicht mit seinem Teamkollegen Lionel Messi konkurrieren kann, liefert er weiterhin verlässliche Ergebnisse, um gemeinsam mit David Beckham und anderen den amerikanischen Traum zu verwirklichen.

Um ihren Kapitän Lionel Messi zufriedenzustellen und um große Trophäen zu kämpfen, holte die Führung von Inter Miami auch seine engen Freunde Sergio Busquets und Jordi Alba ins Team. Nun mehren sich die Gerüchte, dass auch Neymar, dessen Vertrag bei Santos 2027 ausläuft, zu diesem Team wechseln könnte.

Regeln und die Frage des finanziellen Gleichgewichts

Die „Designated Player“-Regeln der MLS stellen jedoch eines der Haupthindernisse für diesen Transfer dar. Inter Miami findet immer wieder kreative Wege, um mehrere Weltstars in den Kader zu integrieren, was bei anderen Teams der Liga auf Kritik stößt.

In einem Interview mit Gambling.com ging Gus Poyet auf die finanziellen Beschränkungen der Liga und deren Umsetzung ein. Ihm zufolge wurde der Klub aus Miami im letzten Jahr mit einer hohen Geldstrafe belegt, weil er die festgelegten Ausgabengrenzen überschritten hatte; normalerweise darf jedes Team nur drei Spieler dieses Status haben, doch der Klub hatte mehr.

Der Experte betonte, dass diese Regeln bei einem Wechsel von Neymar noch fragwürdiger würden: „Wenn das wahr ist, bedeutet das, dass für Inter Miami eine eigene Regel gilt und für den Rest der MLS eine andere“, fügte er hinzu. Ob diese Situation Luis Suárez dazu bewegen wird, seine Karriere trotz seines 40. Geburtstags im nächsten Januar um ein weiteres Jahr zu verlängern, bleibt abzuwarten.