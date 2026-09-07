Huawei Mate XT 2 vorgestellt: 3,5 mm dünnes dreifach faltbares Smartphone

Laut Ixbt.com hat Huawei offiziell die zweite Generation seines einzigartigen und innovativen Smartphones vorgestellt: das Mate XT 2 Extraordinary Master. Dieses Flaggschiff behält die dreifach faltbare Konstruktion bei, die an zwei Stellen gleichzeitig klappbar ist, und wurde mit einem komplett überarbeiteten Mechanismus, dem neuesten Prozessor und einem fortschrittlichen Kamerasystem ausgestattet. Es wird erwartet, dass dieses Gadget neue Maßstäbe auf dem Markt für flexible Bildschirme setzt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Bei der neuen Gerätegeneration setzten die Ingenieure von Huawei auf ein Z-förmiges Faltkonzept und überarbeitete Scharniere. Das Ergebnis: Die Dicke des Geräts im vollständig aufgeklappten Zustand beträgt nur 3,5 mm, während sie im zusammengeklappten Zustand 12,3 mm erreicht. Die Fertigung in einem derart dünnen Gehäuse gilt als bedeutender Fortschritt in der Mobilfunkindustrie.

Display-Fähigkeiten und Robustheit

Der Hauptbildschirm ist mit einem 10,2-Zoll-3K-Display mit einem Seitenverhältnis von 12,8:9 ausgestattet. Im zusammengeklappten Zustand erhält der Nutzer ein Standardgerät mit einem 6,5-Zoll-Außenbildschirm, der eine Spitzenhelligkeit von 6500 nits aufweist. Der Außenbildschirm ist durch Kunlun/Basalt-Glas geschützt, das 30-mal sturzresistenter und 16-mal kratzfester ist. Zudem wurde die Schlagfestigkeit des internen Displays um 200 Prozent erhöht.

Der Hersteller hat bei diesem Gerät erstmals bei dreifach faltbaren Smartphones einen Hardwareschutz nach IP58/IP59-Standard eingeführt. Dies bietet zusätzliche Sicherheit gegen Staub und Feuchtigkeit im täglichen Gebrauch.

Hohe Leistung und Künstliche Intelligenz

Das Herzstück des Smartphones bildet das derzeit leistungsstärkste Ein-Chip-System von Huawei, der neue Kirin 9050 Pro. Laut Unternehmensangaben stieg die Gesamtleistung um 42 Prozent, die Single-Core-Geschwindigkeit der CPU um 24 Prozent und die Multi-Core-Leistung um 52 Prozent. Der Ma Liang Grafikbeschleuniger unterstützt erstmals hardwarebasiertes Ray Tracing.

Die Da Vinci NPU ist für lokale KI-Aufgaben zuständig und ermöglicht die Ausführung eines MoE-Modells mit 30 Milliarden Parametern. Zu den Konnektivitätsoptionen gehört das Balong-Modell, das Tiantong-Satellitenkommunikation und das Beidou-Nachrichtensystem unterstützt, wobei die Satellitenverbindungsgeschwindigkeit um 40 Prozent gesteigert wurde.

Datenschutz und fortschrittliche Kameras

Eine der einzigartigsten Funktionen des Geräts ist das Lingdun Hardware-Datenschutzsystem. Bei Aktivierung ist der Bildschirm für den direkt davor sitzenden Nutzer perfekt lesbar, während er aus seitlicher Perspektive nahezu schwarz erscheint. Das Hauptkameramodul verfügt über einen 50 MP RYYB-Sensor mit einer variablen Blende von f/1,49 bis f/4,0 und bietet einen Dynamikbereich von 18 EV.

Das System umfasst zudem ein 50 MP Periskop-Modul mit 3,5-fachem optischem Zoom und Makrofähigkeiten sowie eine 40 MP Ultraweitwinkelkamera. Auf dem chinesischen Markt beginnt der Startpreis für dieses fortschrittliche Smartphone bei 2955 Dollar; ein spezieller Telekonverter, der den optischen Zoom auf bis zu 13,5-fach erhöht, ist zusätzlich erhältlich.